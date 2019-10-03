特斯拉3日在美國證券交易委員會（SEC）網站披露消息，特斯拉中國與招商銀行簽署融資協議，協議包含高達50億元人民幣的無擔保12個月循環貸款。此外，特斯拉還獲得了幾家銀行新的貸款承諾，可用於在美國等地進行投資。

同時，據外媒消息，特斯拉中國超級工廠計畫於本月開始生產，但由於訂單、人工與供應商的不確定性，目前尚未清楚何時能達到年底生產目標。

據了解，投資20億美元的中國工廠，是特斯拉首座設在海外的工廠，特斯拉中國工廠也是中國第一家完全外資擁有的汽車工廠，特斯拉的目標是在年底時讓中國工廠的周產能達到至少1000輛Model 3。

而9月25日，馬斯克還在推特上發佈消息指出，特斯拉將會在大陸建設一個工程團隊，重點是為工廠、汽車開發軟體、硬體，除了開發軟體，技術團隊還要承擔上海工廠工藝、汽車的原型工程工作。除了本土化，還要在大陸支持原型工程工作，這樣優秀的工程師才會願意加入。

(旺報 )