加拿大政府律師今天在法庭指出，針對華為技術公司財務長孟晚舟去年12月在加國遭逮捕的任何缺失純屬技術性質，不符暫停引渡她至美國程序的要求。

路透社報導，47歲的孟晚舟因涉嫌銀行詐欺遭美國起訴，且被控誤導匯豐控股有關華為在伊朗的生意行為，伊朗目前受美國制裁。對上述指控，孟晚舟表示無罪並持續對抗引渡至美國。

加國司法部長的律師今天在卑詩省法庭，代表美方完成言詞辯論。孟晚舟委任律師上週進行初步辯護後，明天將重回法庭替委託人回應。

孟晚舟委任律師要求加國政府提供電郵、筆記和其他記錄，稱這些將對孟晚舟案有利，亦即加國應美國請求於去年12月1日在溫哥華機場逮捕孟晚舟前，已違反了她的權利。

孟晚舟委任律師表示，若加國官員濫用授權，引渡程序應被暫停。

加拿大司法部檢察官吉布卡斯里（John Gibb-Carsley）在法庭上說，孟晚舟的辯護律師在要求更多事證時，試圖創造一場大陰謀的論述。

吉布卡斯里指出，加拿大皇家騎警（Royal Canadian Mounted Police，RCMP）11月30日的成員通訊顯示，在隔天之前都沒有涉入加拿大邊境服務署（Canadian Border Services Agency, CBSA）的行動計畫。

他說：「要有陰謀，需有共謀者。」「需要開會交換意見。」

在一份呈遞法庭的文件中，加拿大邊境服務署承認與加國聯邦警察分享孟晚舟手機密碼時有「缺失」。

根據文件內容，提供的手機密碼是錯的，且不能「披露為證據，也不得用來存取孟晚舟的任何裝置」。

文件指出，加拿大皇家騎警證實他們未存取這些裝置，也不打算在「非屬他們調查」下隨時這麼做。

卑詩省最高法院法官霍姆斯（Heather J. Holmes）提問政府律師，為何加國邊境人員在逮捕孟晚舟前，沒有檢視手機內容就先沒收和密封手機。

孟晚舟前往法院坐在翻譯員身旁，不斷做著筆記。

吉布卡斯里表示，加拿大邊境服務署獲授權將孟晚舟裝置沒收並封存入袋，以防手機內容遭遠端消除，但邊境人員在將它們交給加拿大皇家騎警前未檢視手機內容。

吉布卡斯里還說，孟晚舟律師要求披露更多事證，對這個案子不會有幫助，只會將過程更加複雜化。

孟晚舟引渡至美國的法律程序預定明年1月展開，而專家表示官司角力恐需時數年之久。

(中央社)