桃園市議員劉茂群服務處遭開槍，桃園市議會國民黨團3日全力聲援，痛斥桃園警方姑息養奸。(蔡依珍攝)

桃園市議員劉茂群服務處遭開槍，桃園市議會國民黨團3日全力聲援，痛斥桃園警方姑息養奸。(蔡依珍攝)

桃園市議員劉茂群服務處遭開槍，桃園市議會國民黨團3日全力聲援，痛斥桃園警方姑息養奸，竟稱「沒關係」，警政署更是雙重標準，桃園槍案頻傳、甚至有黑道送命，議員又被開槍，卻不見任何作為，「桃園人命比較賤嗎？還是怕市長鄭文燦顏面盡失？」要求限期破案、拒絕暴力。

桃園市警局表示，第一時間獲報後均迅速依法受理立案調查，詹江村提告6案2案已移送偵辦、3案通知犯嫌到案、1案待網路公司資料回覆，劉茂群案則報請桃園地檢署檢察官指揮偵辦，強調已加強巡邏密度，再此也呼籲民眾保持理性，切莫逾越法律界線。

「我已經兩天不敢回家，天天睡議會！」劉茂群位於八德區桃德路巷內的服務處大門，1日晚間6時許突傳槍響，雖然無人員傷亡，但門外紗窗破洞受損，造成服務處人心惶惶，近兩日強撐維持服務，仍心驚膽顫，劉茂群感嘆桃園治安敗壞，讓市民有家歸不得，祕書也深怕遭遇不測，「子彈打在身上不死也半條命！」

「案發3天桃園警方連一個嫌疑人都找不到！」國民黨團書記長梁為超痛斥警方嚴重失職，議員遭開槍示警，竟聲稱沒有立即危害，想要大事化小、小事化無，同黨議員詹江村也在網路被恐嚇開槍、斷手腳，相較高雄市議員黃捷被恐嚇，警察馬上大陣仗維護議員人身安全，「高雄市做得到、桃園為何做不到？」

「眼睛不要只看高雄！」議員黃敬平抨擊警政署雙重標準，高雄發生街頭鬥毆，警政署就大陣仗南下，布署維安警力，還出動刑事局長黃明昭坐鎮，桃園接連發生黑道大哥大馬路上遭槍擊身亡，幕後主嫌仍逍遙法外，龜山也在清晨傳槍響，如今議員服務處也被開槍，桃園淪為暴戾之都，卻不見警政署任何作為，「難道是怕綠營明日之星、桃園市長鄭文燦顏面盡失嗎？」呼籲桃園不要變成開槍、恐嚇、打爆人腦袋都無罪。

議員徐其萬、涂權吉、陳美梅、呂淑真、李柏坊、徐玉樹也聲援，痛斥桃園治安最好的招牌在鄭文燦上任後頻破功，呼籲重視議員人身安全、捍衛民代言論自由，要求警方拿出魄力，盡速破案、公布真相，以安社會人心。

(中時 )