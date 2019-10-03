台北火車站後方的華陰街近來興起一股文創風！今年1月開幕的漫畫基地就在這，吸引許多卡漫迷！而這裡也是挖寶好所在，從。從10/10至10/13「2019華陰街徒步區歡喜熊購物季-文創市集VS一卡皮箱闖天下趣味GO」活動，讓你4天連假中，在全台玩最大、最瘋狂的親子文創市集裡，體驗前所未有最歡樂的熱鬧氣氛！

台灣漫畫基地2樓陰間條例x冥戰錄展區。（圖取自文化部官網）

文化部台灣漫畫基地自即日推出年度特展「2019台灣漫畫藝術節-跨域漫遊」，展期至10月23日止。策展人羅禾淋以「跨域漫遊」為主題，提出漫畫與各行各業合作的可能性，在漫畫基地展示跨域作品。在地域上則結合『漫畫X旅行』的元素，媒合漫畫家與旅館業者合作，使展場向外延伸至台北車站舊城區，透過領域和地域的兩種跨域實踐，讓漫畫成為日常生活的一部分。

進口貨便宜賣只在華陰街徒步區商圈。（圖取自活動官網）

隨著消費市場改變，華陰街徒步區近年來一直在提升與轉型，也吸引了許多年輕文創店家進駐，注入了全新的消費群眾。另外，華陰街徒步區一直是國際觀光客及假日親子逛街的首選，近年來商圈也極力透過各種全新的購物服務來提供給消費者。

今年因應雙十連假，特別封街打造了全台最瘋狂、玩最大的文創市集，打破民眾對市集「很假掰」的印象。你可以來「拍照打卡」拿好康，包括小朋友最愛「歡喜熊拍照上傳FB送好禮」、「店家消費捐發票送好禮」、「前50名免費拼豆」、「會員店家花車特賣會」前所未見的好康，通通在華陰街徒步區等著你。

10/10至10/13「2019華陰街徒步區歡喜熊購物季-文創市集VS一卡皮箱闖天下趣味GO」活動內容相當精彩，除了舞台區有「一卡皮箱闖天下趣味GO-競速比賽」、「菁英魔法學院魔術表演」、「歡樂骰子樂比大小送好禮」、「九宮格投投樂贈好禮」外，周邊包括「立宇生活科技」等10個文創攤位都是必逛必完的點。

另外街頭互動的「民俗蔥糖」、「街頭藝人」、「氣球達人」、「古箏表演」及愛心公益的「小熊媽媽DIY文創館」、「中華民國產業教育協會-塔羅牌、寵物按摩、指甲彩繪」可以說是豐富連假趣味的首選！

(中時電子報)