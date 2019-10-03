台塑集團空污數據申報出現「系統性造假」引發各方重視，監委趙永清、王美玉、田秋堇隨即立案調查，發現桃園環保局查獲不法後，環保署竟拖延8年才著手發布管制辦法，行事因循被動，消極怠慢，因此提案糾正環保署，並函請行政院督同經濟部、環保署、法務部確實檢討改善。

監委田秋堇說，台塑提供造假數據，用人們五臟六腑來承擔，卻在那邊說獲利多少，往臉上貼金，結果人民受害，絕不能容許。監委王美玉表示，造假數據讓人誤以為企業符合空污規定，對人民健康傷害造成無法逆轉的後遺症，要求企業龍頭重新形塑重視人民健康的企業文化。

監委趙永清表示，台塑集團轄下華亞汽電公司等事業，自94至100年至少長達3至5年不等時間，相繼申報不實的空污數據，遲至99年間始由桃園環保局查獲，但環保署卻未積極亡羊補牢，拖延8年多直到去年才修正發布「固定污染源空氣污染物連續自動監測設施管理辦法」。

趙永清說，縱使司法機關依詐欺得利罪、申報不實罪等，分別判處廠長等14人，3至10個月不等的有期徒刑並緩刑，結果沒有人服牢刑，僅遭追徵10億餘元，相較於該集團年逾數千億元的獲利，實在微不足道，形成風險與代價甚低的環保犯罪，顯難以遏阻不法。

趙永清指出，近15年地方政府因追繳空污費遭業者提起的8件行政訴訟中，有5件遭轄管法院撤銷，敗訴比率高達62.5％，凸顯現行相關規定及運作機制實有再檢討之空間。

趙永清說，外界建議應建立第三方公正平台媒合專業單位進行檢測，才不會一方面跟企業拿錢，另一方面要申報污染狀況，恐受制於付錢的人，無法客觀公正檢測，檢測結果也遭受質疑。另外，也要求政府制定「環境檢測專法」，但至今環保署尚在草擬階段。

趙永清提醒，雲林縣政府向台塑石化股份有限公司追繳10億餘元空污費處分，遭臺中高等行政法院撤銷，環保署基於空污法賦予法令釋示及地方空氣污染防制業務輔導之責，應積極協助雲林縣政府後續相關因應作為。

(中時 )