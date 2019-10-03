「嗆辣有理、捍衛台灣！」蔡英文台中競選總部3日舉行辣台妹招募記者會，由新生代市議員張家銨主持。張家銨表示，2012年大選時出現一群不只是只會唱歌跳舞，是可上台用自己的話講出小英政策理念的女孩，這群女孩當時被稱為「小英女孩」；台中競選總部公開辣台妹招募，一起為台灣未來打拼。

張家銨說，小英總統在面對中國的文攻武赫並不退縮，堅定地為台灣發聲，捍衛台灣權益，因而被大家稱為「辣台妹」。2020選戰將招募一群有活力有論述能力的女孩稱之為辣台妹；她們將走入地方，在廟口、街口面對民眾們講出自己所捍衛的價值，來守護自己家園，保衛民主一起來幫小英發聲，為台灣發聲。

就讀東海大學政治系的學生趙昱晶及蔡岷琪兩位同學；她們主動到總部自我推薦擔任辣台妹，她們認為這是一個有意義且可以增加自己歷練的活動；她們都認為這場選舉是台灣民主存續的一個關鍵，她們願意站出來為台灣發聲。

蔡岷琪說，因蔡英文堅定捍衛台灣主權的態度以及許多有感的政策，讓她們支持蔡總統。趙昱晶指出，蔡英文跟韓國瑜最大不同的地方，在於蔡英文屬於默默做事不太浮誇，她們認為蔡英文會是最好的選擇。

趙昱晶及蔡岷琪在現場也示範即席演講，展示未來即將在街頭、廟口等地點對鄉親開講的方式；她們將用最簡潔的方式，最直白的內容來闡述小英的政績及理念。

張家銨強調，台中辣台妹招募方式，19歲以上、35歲以下不分性別，願意為台灣出聲的朋友都可報名；報名期限至10月20日止，錄取後將進行兩個禮拜的培訓課程增加實力，歡迎踴躍報名。

(中時 )