基隆市一名中年拾荒男子，竟異想天開，用摩托車載運多根長達四公尺以上的生鏽大鐵管，並刮傷路過車輛。交通隊副隊長吳誌權表示，貨物超高超寬超重都要處罰！（翻攝照片／吳康瑋基隆傳真）

愛錢，罔顧行人安全！基隆市一名中年拾荒男子，竟異想天開，用摩托車載運多根長達四公尺以上的生鏽大鐵管，前往舊貨商販售，結果途中轉彎的時候，鐵管不僅橫阻往來兩個路面的車輛通行，還刮到一輛小巴士，一度造成來往車輛交通大亂，警方將開罰處置。

基隆市中正路，正榮街口，下班時段車水馬龍，卻驚見一輛機車橫倒在街頭，車旁還有好幾根橫躺著的長長鐵管，雙向交通一度完全受阻，原來是與緊跟在後的小型巴士發生擦撞爭執。

一旁的舊貨商立刻上前幫忙排除，原來是這名中年男子一路從遠方的魚市場處，載來好幾根鐵管，長度至少都超過四公尺以上，占用將近兩格的路面，他就這樣一路危險駕駛騎車過來，相當的危險。

基隆市交通隊副隊長吳誌權表示，貨物超高超寬超重都要處罰，中年男子還向倒楣的小巴士兇悍的強索300元的壓驚費，小巴士司機受訪時無奈的表示，沒時間跟他慢慢報警處哩，只好花點小錢消災就算了。

(中時 )