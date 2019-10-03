「電音女神」謝金燕2017復出後，首度受邀出席時裝周，用精緻臉龐與高挑身形帶出獨特時尚味，讓海內外眾人留下深刻印象，也一舉闖進時尚圈，然近日她再度出征紐約、倫敦、米蘭、巴黎四大時裝周，卻被爆料是自費50萬參加，就為搏版面蹭熱度，而非品牌或時尚雜誌出資邀請，這說法讓向來低調大度的謝金燕也惱火，親自在社群網站po文，怒回嗆「哪來的二百五記者」，親揭真相！

謝金燕IG限時動態po文。(翻攝自謝金燕IG)

謝金燕今年也現身時裝週，然卻遭《鏡週刊》爆料，這回她跟經紀人、造型師、攝影師等共4人飛出國，交通食宿都自掏腰包，花費逾百萬，雖有配合廠商、媒體拍影音活動，但仍得自費50萬元，還說她除了看秀，都窩在飯店足不出戶，更指Michael Kors與VOGUE都否認出資，說謝金燕是自己花錢硬ㄍㄧㄥ來保持時尚女王的地位。

對此爆料，向來低調不管輿論的謝金燕，今罕見在IG限時動態貼文，開頭直接嗆週刊記者「二百五」，還說「既然不知姐哪位，何必浪費版面留給姐？」，也澄清解釋這回參加時裝周，是與《VOGUE》合作FNO，目的是將台灣設計師的作品串連國際四大時裝周，最後一站回到台北，感性表示自己因使命感而扛下這任務，確實經費拮据，但自己的個性就是要做就做到最好，霸氣表示「無酬、出力、出錢，小事！」。

謝金燕怒嗆爆料媒體只會出嘴，「為了點閱率實在浪費姐口舌」，女神更表示，她為了成就大業，從小就是自費把自己打點好，「照你的說法，台灣已無巨星」，最後不忘再酸週刊記者，「還有如果肯留下姓名，姐會覺得你叫小賀」。

(中時電子報)