香港眾志祕書長黃之鋒要求台北市長柯文哲為「擦槍走火」說法道歉，柯3日表示，整篇講話從頭聽到尾不會覺得有問題，可是斷章取義只剪取4個字，做成標題送去給黃之鋒看，黃一定是這樣回答，他對於這種「有色媒體」表達憤怒與譴責。

香港反送中抗爭，日前發生港警槍擊中學生胸口導致重傷事件，柯文哲昨說：「一個學生被警察開槍，聽起來就很聳動，還是關心那個學生的健康安危，不過還好聽說沒有生命危險，但是這種紛擾一下去，難免擦槍走火，實在是很危險。」

黃之鋒批評柯文哲這一番話是對中學生的侮辱，要求對失言道歉，柯表示，從頭聽到尾不會覺得有問題，可是斷章取義只剪取4個字，做成標題送去給黃之鋒看，再請黃評論，黃一定是這樣回答，對於這種有色媒體，斷章取義帶風向，本來黨政軍退出媒體，結果很多媒體變成政黨側翼機構，他表達憤怒跟譴責。

柯文哲談反送中、港警槍擊中學生，用字遣詞都無批判，只有提醒跟建議大陸，對於是否願意做批判？柯說，警察掏槍出來對準民眾，這一定不對，這有什麼好講，透過螢幕，還需要譴責什麼？全世界都在看，錯就是錯，作為人類，95％都理解是非對錯。

柯文哲表示，他不喜歡選舉到了，再拉高芒果乾（意指亡國感），香港的問題，他思考的是在此國際局勢下，台灣日後怎麼走下去比較安全，不要為了一時的選舉，讓台灣陷入更危險的局面。

對於有柯粉到黃之鋒臉書幫柯說話，柯指出，這就是不必要的衝突，「人家講話有前言後語，不是在講個案，是在講概念」，香港紛擾不解決的話，意外一定會繼續發生，那天若是開槍打死人，這不得了，那是開槍走火，不是當兵時清槍的擦槍走火，他講擦槍走火，是指一連串的事件當中，常常會有意外發生。

(中時 )