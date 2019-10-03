香港8月零售重挫。香港零售管理協會今（3日）在報章登廣告呼籲業主減租五成，為期半年。主席謝邱安儀今早接受港台節目電訪時說，大地產商包括港鐵仍未有任何行動紓緩租金壓力，某些地產商商場在連串示威衝突中受影響「嚴重性特別高」、港鐵又常要關門，理應減租，與零售同業共渡時艱。

港府統計處昨公布，香港今年8月零售業總銷貨價值臨時估計為294億港元，按年下跌23％，連跌7個月，亦成為1981年有紀錄以來最大單月跌幅；港府表示，跌幅甚至超過1998年9月金融風暴低位。根據紀錄，98年9月的零售銷貨值按年下跌21.5％，是此前單月最大跌幅。

邱安儀受訪時稱，8月零售業總銷貨價值按年下跌23％，主要受示威活動及去年8月份是暑假旺季、基數較高所影響；她表示，因為示威活動，市民外出意欲下降、傾向在家用膳，因此日常食品，如新鮮肉類蔬果的銷貨價值不跌反升。

她強調，相信9月基數因素影響較少，跌幅會比8月收窄；又指10月「黃金周」首日，許多零售商關店，特別在旺角、尖沙嘴、銅鑼灣的旺區，加上相信反修例風波會在10月持續，預期10月跌幅會「特別誇張」。

(中時 )