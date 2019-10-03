世界三大男高音之一的西班牙歌唱家多明哥遭多人指控性侵後，今天宣布辭去洛杉磯歌劇院總監一職，並宣布取消未來這這家劇院的演出，等於終結自己在美國的事業。

法新社報導，78歲的多明哥（Placido Domingo）在聲明中寫道：「近來在媒體上對我的各項指控已造就一種氛圍，重挫我替這家我所摯愛劇院效力的能力。」

「在我持續努力還自己清白的同時，為了洛杉磯歌劇院（Los Angeles Opera）最佳利益，我決定此時辭去總監一職，並退出我未來排定的演出。」

他說：「我心情沉重地做此決定，並向劇院犧牲奉獻的委員會及勞心勞力的職員傳達我最深的祝福，盼洛杉磯歌劇院繼續成長，成就非凡。」

洛杉磯歌劇院執行委員會發聲明感謝自2003年率領這家歌劇院的多明哥，並盛讚他對洛杉磯市做出「空前且深遠」的文化貢獻。

「他不只是極其傑出的藝術家，也是洛杉磯歌劇院創作、發展、成長背後的動力。在他領導下，洛杉磯歌劇院集思廣益的創作力聲名遠播，全球一流表演者無不趨之若鶩，多明哥自己過去50年就在此演出300多個場次、詮釋31個不同的角色，還在南加州指揮超過100次。」

短短一週前，多明哥剛宣布退出他在紐約大都會歌劇院（Metropolitan Opera）的所有演出。

(中央社)