地方呼籲濱海路快點通車。（吳敏菁攝）

議員尤瑞春、陳秀寶和代表周君綾呼籲濱海路快點通車。（吳敏菁攝）

濱海路沿著大肚溪堤岸道路拓建。（吳敏菁攝）

濱海路沿著大肚溪堤岸道路拓建。（吳敏菁攝）

彰縣府興闢濱海路沿大肚溪南岸堤岸道路拓寬，作為全興工業區聯外道路，紓解興工路的交通瓶頸，地方企盼已久，指出去年初開工，施工完成很久，卻尚未開放通車，農民下田要多繞3、4公里；縣府工務處表示，濱海路上個月19日才竣工，正進行工程結算，聯繫台電通電、劃設標示等細節，預定10月17日通車，工程依規畫時程，並未延宕。

議員尤瑞春、陳秀寶和和美鎮民代表周君綾、和農民王連春等，今天上午連袂到濱海路抗議，指出濱海路不開放通行，導致農民還要多繞遠路，加上全興工業區發包多時的興工路也要封路施工了，更該快點通車，高呼「儘快通車，還我路權」。

全興工業區服務中心已經決定於10月6日及10月10日至10月12日對興工路封路4天，改善AC路面，抗議指出，濱海路再不通車，不只居民與廠商受影響，連帶台電預計在美港公路施工的輸變電工程5、6期也會受拖累。

濱海路為縣府積極為改善全興工業區聯外交通而發包工程，總長5.291公里，拓寬為10公尺，總工程經費1.6億元，起點為國道三號和美交流道，終點至台17線與興工路交叉路口，去年初開工，預定月底即將通車。上個月被盜載來兩大車建築廢材，由於道路電路設施等尚未完成，沒有監視器，追究不到作蛹者，由包商吃下爛攤子，已經清運完畢。

縣府工務處長林漢斌指出，當初就是協助全興工業區聯外交通，工程協調，全興工業區服務中心，要求變更排水溝等諸多設計，也全都一一滿足要求了，工程依時程進行，道路工程竣工到通知，1個月時間辦理結算、聯繫台電通電和公路總局設置道路標誌等，時間上已經很緊迫了，但還是快馬加編，排定10月17日通車。

(中時 )