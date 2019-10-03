Pokémon GO Safari Zone活動第一天，新北大都會公園上午湧入成千上萬玩家到場抓寶。（譚宇哲攝）

Pokémon GO Safari Zone活動第一天，新北大都會公園上午湧入成千上萬玩家到場抓寶。（譚宇哲攝）

Pokémon GO Safari Zone活動第一天，新北大都會公園上午湧入成千上萬玩家到場抓寶。（譚宇哲攝）

住在三重的劉老先生和也帶著結髮多年的老伴到場抓寶。（譚宇哲攝）

寶可夢

今年全台唯一一場「Pokémon GO Safari Zone」活動今起一連4天在新北大都會公園登場，主辦單位特別在主會場內各個寶可夢補給站灑櫻花，提升寶可夢出沒率，光是上午就吸引成千上萬的玩家蜂擁而至，還有日本、泰國等來自世界各地的玩家前來抓寶。

Pokémon GO Safari Zone活動第一天，新北大都會公園飄起巨型空飄氣球，現場還有實體寶可夢補給站、大型充氣皮卡丘、卡比獸，及靈犀隊、武勇隊、叡智隊三位隊長立牌，吸引玩家低頭抓寶之餘，紛紛上前合照打卡，場面熱鬧非凡。

今天上午舉辦的開幕儀式，新北市長侯友宜、Niantic亞太區資深行銷總監足立光、The Pokémon Company執行董事福永晉共同出席，與人氣寶可夢皮卡丘以及新版寶可夢的新角色敲音猴、炎兔兒、淚眼蜥等布偶同台，邀請全球寶可夢玩家來抓寶。

寶可夢玩家凌小姐表示，自己和家人都是資深寶可夢迷，過去台灣各地的寶可夢活動包括台南場的Safari Zone都有參加，覺得這樣的活動很棒，新北大都會公園是最大的場地，也可以讓全國各地的玩家一起來欣賞台灣的風景。

住在三重的劉老先生和也帶著結髮多年的老伴到場抓寶，他們說，寶可夢手遊剛推出時就成為玩家，平常2人都會結伴在自家附近散步抓寶，此次特地前來響應活動，希望可以抓寶收穫滿滿。

(中時 )