Pokémon GO Safari Zone活動第一天，新北大都會公園上午湧入成千上萬玩家到場抓寶。（譚宇哲攝）
Pokémon GO Safari Zone活動第一天，新北大都會公園上午湧入成千上萬玩家到場抓寶。（譚宇哲攝）
Pokémon GO Safari Zone活動第一天，新北大都會公園上午湧入成千上萬玩家到場抓寶。（譚宇哲攝）
Pokémon GO Safari Zone活動第一天，新北大都會公園上午湧入成千上萬玩家到場抓寶。（譚宇哲攝）
Pokémon GO Safari Zone活動第一天，新北大都會公園上午湧入成千上萬玩家到場抓寶。（譚宇哲攝）
Pokémon GO Safari Zone活動第一天，新北大都會公園上午湧入成千上萬玩家到場抓寶。（譚宇哲攝）
住在三重的劉老先生和也帶著結髮多年的老伴到場抓寶。（譚宇哲攝）
住在三重的劉老先生和也帶著結髮多年的老伴到場抓寶。（譚宇哲攝）
寶可夢

今年全台唯一一場「Pokémon GO Safari Zone」活動今起一連4天在新北大都會公園登場，主辦單位特別在主會場內各個寶可夢補給站灑櫻花，提升寶可夢出沒率，光是上午就吸引成千上萬的玩家蜂擁而至，還有日本、泰國等來自世界各地的玩家前來抓寶。

Pokémon GO Safari Zone活動第一天，新北大都會公園飄起巨型空飄氣球，現場還有實體寶可夢補給站、大型充氣皮卡丘、卡比獸，及靈犀隊、武勇隊、叡智隊三位隊長立牌，吸引玩家低頭抓寶之餘，紛紛上前合照打卡，場面熱鬧非凡。

今天上午舉辦的開幕儀式，新北市長侯友宜、Niantic亞太區資深行銷總監足立光、The Pokémon Company執行董事福永晉共同出席，與人氣寶可夢皮卡丘以及新版寶可夢的新角色敲音猴、炎兔兒、淚眼蜥等布偶同台，邀請全球寶可夢玩家來抓寶。

寶可夢玩家凌小姐表示，自己和家人都是資深寶可夢迷，過去台灣各地的寶可夢活動包括台南場的Safari Zone都有參加，覺得這樣的活動很棒，新北大都會公園是最大的場地，也可以讓全國各地的玩家一起來欣賞台灣的風景。

住在三重的劉老先生和也帶著結髮多年的老伴到場抓寶，他們說，寶可夢手遊剛推出時就成為玩家，平常2人都會結伴在自家附近散步抓寶，此次特地前來響應活動，希望可以抓寶收穫滿滿。

(中時 )

#寶可夢 #玩家 #活動 #新北 #公園