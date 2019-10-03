韓國瑜的民調近期落後蔡英文，但這項指標卻奪冠，讓不少人訝異。據最新媒體民調顯示，台灣民眾最喜歡的政治人物，第1名由蔡英文總統拿下，高雄市長韓國瑜緊追在後排名第2。值得注意的是，代表國民黨角逐總統大選的韓國瑜，在「最討厭的政治人物」方面，卻高居第1，輾壓政壇。

據《ETtoday新聞雲》昨(2日)所公布的最新民調，結果顯示，前三名中，有22.4%受訪者表示最喜歡的政治人物是蔡英文，在排行榜中高居第1，接下來是韓國瑜19.7%，位居第二名、台北市長柯文哲11.8%排在第3。

但另一方面，在最討厭的政治人物方面，竟有高達46.6%的受訪者表示最討厭的政治人物是韓國瑜，和第二名的蔡英文21.8%討厭度相較，相差24.8個百分點，而第三名則是由行政院長蘇貞昌9.3%拿下、總統府祕書長陳菊4.2%屈居第四名。

這份民調經轉貼至批踢踢網路論壇，引起網友討論，「韓國瑜真的是政治奇才」、「也只有菸粉會把菸文說的好棒棒」、「蔡英文穩居第二耶」、「這篇剛好就說明蔡英文民調高只是因為對面太爛，而不是蔡英文好」、「韓導狠甩其他政治人物欸真不簡單」「韓還真是奇葩」、「韓導討厭度輾壓其他人的總和」。

(中時電子報)