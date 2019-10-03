著名對冲基金經理、美國海曼資本（Hayman Advisors）創辦人Kyle Bass表示，由於反政府抗議活動升級，香港面臨著「嚴重」的經濟下滑。今年曾表示正做空港元，並引來金管局回應，Kyle Bass目前仍繼續押注香港的聯繫匯率機制將被打破。他說，香港經濟正在耗盡流動資金，香港外匯存底在9、10月將會惡化，在接下來的12個月至18個月中，大量的資本和投資資金將外流。

明報報導，Kyle Bass亦表示，在美國籌集資金的中國公司應該受到更嚴格的審查，他本人也永遠不會投資於中國大陸的科網龍頭。

今年5月，Kyle Bass發信予投資者，表示香港達不到國際貨幣基金組織(IMF)的基本儲備充足要求，據其測算，即使是保守的最低準備金要求的淨結果也是約4950億美元，超過香港金管局儲備的4360億美元。其後金管局發言人回應指，其分析忽視了《外匯基金條例》規定外匯基金可用於維護香港貨幣金融體系穩定的事實，許多市場參與者已經指出了該公司先前分析中的各種錯誤。

(中時 )