梁敏婷昨深夜在IG寫文。取自梁敏婷IG

馬俊麟和王瞳在戲裡演CP，戲外也風波不斷。取自民視影片

正宮深夜的怒吼！馬俊麟與王瞳在八點檔《大時代》演情侶，戲外也爆出假戲真做，馬妻梁敏婷自7月起多次在臉書及IG發文稱婚姻被介入，王瞳否認，王瞳男友艾成跳出來「救援」，儘管外界多所質疑，艾成始終對外喊話他與王瞳沒分手。外界原以為隨著《大時代》完結篇及番外篇，「馬王」就此畫下句點，未料戲外竟出現戲劇性「番外篇」。

今早本報接獲爆料，指梁敏婷在臉書 PO出4段影片以及王瞳與梁敏婷的對話，顯示王瞳昨晚9點多與2位女性長輩到馬俊麟家，王瞳在對話框寫道「請妳再給我一次機會，我跟我媽媽還有台南的阿姨也上來，已經在你們家樓下門口了，這次讓我好好地說…可以嗎」，梁回：「妳這樣滿打擾的，如果妳想當面講，要約，而不是直接跑來我家，這是情緒勒索的行為。」王瞳回「因為白天我媽媽要上班…今天我是有誠心地想要來跟妳說話，為了表示誠信才帶老人家來，真是不好意思，因為擔心妳不肯見我，這已是下下策」。

影片中也顯示，王瞳媽媽、阿姨與馬俊麟夫妻的對話，王瞳的阿姨不斷飆罵馬俊麟，後來又對梁敏婷咆哮，雙方甚至在騎樓爆口角衝突，劍拔弩張。王瞳阿姨大聲說，「妳老公的事情，妳要負更多的責任，馬俊麟，你今天是個男人，這個家是你的還是她的…你老婆有尊重你嗎…現在你老婆來告她…詐欺啊」。梁敏婷說要報警，長輩嗆「是妳老公找我們進來坐的，妳報什麼警」，王瞳媽媽：「我跟妳跪好不好，妳真的不要生氣」，梁敏婷則回「我跪妳好不好，我整個家庭被你們…」。

梁敏婷回「我不想跟你們談，你們下去談好不好」，王瞳的阿姨說「妳都沒有錯，妳老公會往外面跑？妳的老公為什麼在家得不到溫暖啊，為什麼會去找我們王瞳，妳有沒有看到他們的對話，都是妳老公在找我們王瞳耶，妳這女人是怎麼幹的啊，妳自己應該好好反省反省」。梁敏婷回：「請你們出去，我都在蒐證，我都在錄音，我可以跟你們講，我們要保護自己。」

王瞳的阿姨又說：「我們也要保護我們自己，把妳老公管好，叫他不要出來害女人，她沒有破壞妳家庭，如果有破壞家庭，妳老公不會回來，她都是叫他回來好好對老婆好，我們都有對話框、都有證據」，阿姨以高分貝聲量又說「妳自己好好的把自己照顧好，把妳老公照顧好，不要去害其他的女人」。王瞳對於長輩的情緒失控，在旁未發一語，表情無奈。

王瞳的阿姨在騎樓邊走邊罵，馬俊麟在旁一直要老婆「回去了啦，你進去就關門，就不會對話啦，把門關起來就沒事啦，她在外面講話就不是我們的權利，妳進去就好啦」，梁敏婷氣回「真的不用，你不用管我，你管好自己就好了」，長輩走了之後，馬俊麟還找老婆要吃宵夜，結果碰軟釘子，梁敏婷回他「不用了，都飽了」。

梁敏婷昨深夜在IG限時動態寫「什麼是侵門踏戶終於懂了」、「告訴妳，我們也有團隊，怕妳？來啊（對方嗆），我沒有團隊，我只有父母和兩個兒子還有骨氣，謝謝」。另外她再PO出寶貝兒子在家玩耍的影片看著可愛的寶貝，吐露：「父母只能陪你們走人生中的其中一段，永遠要記得能保護你們的東西：知識、慈悲心、法律。」昨深夜也在臉書寫：「我從來不知道原來做錯事的人可以用這樣的方式道歉，原來這就是所謂的『好好說』。」對此，馬俊麟所屬經紀公司民視鳳凰藝能今早尚未回應。

(中時 )