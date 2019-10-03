台中市29個行政區衛生所計有7區沒有醫師，懸缺超過1／4，市議會民進黨團總召李天生，3日為民請命，要求市府應儘速補足確保民眾就診權益。市府衛生局長曾梓展指出，大里衛生所新任醫師柯德敏將於10月14日報到，其他衛生所醫師缺額，將會繼續努力尋找。

台中市計有西屯區、南區、大里、烏日、大安、外埔及神岡等，7區衛生所沒有醫師，且都是長期懸缺，市府徵人根本沒有符合資格的醫師上門洽詢。李天生說，大里衛生所醫師於105年3月16日出缺，其間好不容易有了主任，不過任職半年後離職，前後近3年長期懸缺。

李天生表示，衛生所醫師月薪約10萬元，一般醫院則是約13萬元起跳，無法相比缺乏吸引力；衛生所業務繁雜，除醫療門診、戒菸服務、衛教宣導外，還有行政相驗工作，讓人卻步徵才不易。中市1年約有3萬人死亡，行政相驗責任重大，易產生爭議。

曾梓展指出，大里衛生所已獲得突破，新任醫師柯德敏即將於14日到任，柯醫師輔仁大學醫學系畢業，目前任職奇美醫院放射腫瘤科住院醫師，未來將協助推動大里地區相關公衛及醫療工作；部分衛生所雖沒有醫師，但相關業務都委託轄區內醫院、診所醫師支援，並未影響民眾權益。

(中時 )