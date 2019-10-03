南方澳大橋斷裂造成嚴重傷亡，蘇揆今天在行政院會表示，受難者都是來自菲律賓、印尼，離鄉背景、為台灣漁業做出貢獻卻遭不幸，他深感遺憾、痛苦及慚愧。蘇揆也提出5點指示，要求對傷亡者慰助從優辦理。

蘇揆說，他因為在立法院答覆立委質詢，第一時間副院長陳其邁代表他趕到現場，並與已趕赴現場的交通部長、內政部長，他們第一時間都在現場關心及督導，甚至陳其邁到深夜1點半，內政部長到深夜3點、交通部長都到深夜3點半，接著在7點又回到現場，不眠不休，他要表示肯定。

蘇揆說，目前仍有1名失蹤的外籍漁工尚未尋獲，請國軍、警消持續全力搜救，也請水下搜救作業人員務必注意自身安全。

蘇揆也提出5點指示，對於傷亡者慰、救助，由勞動部統籌、外交部及內政部全力協助，建立單一窗口，立即就後續慰助、家屬來台安排等事宜進行相關協處；傷者部分，請有關單位給予最好的醫療救治與生活援助，相關救助補償事宜也請交通部從優辦理。本事件所涉保險理賠事宜，亦請金管會提供協助。

在恢復港區作業方面，蘇揆說，因橋體斷落阻斷漁船進出，請國防部、交通部等有關單位在今日內清出臨時航道、設置水道警示標誌，在完成適航測試後即開放通行，讓漁船能夠儘速恢復漁作。在橋體完全拆除前，並應派員進行航道進出指揮。

另交通部已提供蘇澳港10~13號碼頭，作為大型漁船臨時替代靠泊碼頭，請周知漁會及漁民；蘇揆也說後續為迅速清理斷橋殘骸的作業，將有重機具及大型車輛進出現場，港區船家店家人員、貨物的進出安全維護甚為重要，必須妥善疏導；另在新橋重建完成前，原本港區環狀進出路網僅剩單一動線，港區道路聯通外圍主要道路的短中長期交通維持計畫，都請交通部及宜蘭縣政府詳為規劃，並與當地漁會及商圈協會妥為溝通。

針對漁民商家補償、助，蘇揆表示，除了立即展開斷橋清理及復原工作外，漁民收益與港區店家權益如有因此受到損害的，政府也都會給予合理補償或補助，讓衝擊降到最低，此部分後續請政委吳澤成協調，由交通部儘速提出。

有關事故調查，蘇揆說，為提升整體運輸系統安全，請「運安會」協同民間專業團體即刻展開調查，找出事故原因，並提出改善建議，避免相同事件再次發生。

對於橋梁重建及總體檢，蘇揆則說，南方澳是台灣重要的觀光漁港，一定要讓港區恢復完善的交通，因此請交通部於斷橋清理工作告一段落後，立即展開橋梁重建規劃、設計及發包作業，相關工程採購程序，請工程會提供必要協助，務必用最短的時間來完成重建；交通部針對轄管橋梁之檢測範圍、頻率等制度進行通盤檢討，找出盲點，尤其是橋齡特別老舊、曾受土石流衝擊、結構特殊，且位處港區、海邊等易受潮造成腐蝕者，以及過去已有相當時間未施定期檢測的橋梁，即刻進行全面清查、檢測，一旦發現有公安之虞者，並應立刻進行補強作業。

蘇揆也說，非屬交通部轄管之橋梁，工程會儘速盤點釐清，督導權責機關務必定期檢測、維護補強，提早發現潛在危橋，做好相關防範措施，以確實保障國人安全。

(中時 )