◎為南方澳斷橋下台 港務公司董座吳宗榮請辭獲准

蘇澳港南方澳跨港大橋10月1日發生坍塌意外，至今造成外籍漁工5死1失蹤，負責維護管理此座橋的港務公司難辭其咎， 但事發後港務公司一直給不完整訊息，外界更質疑董事長吳宗榮神隱長達25小時，今(3)日他在赴立院報告南方澳大橋斷裂事件前，回應表示自己沒有神隱，當天第一時間即趕赴事故現場指揮。不過，今午最新消息，交通部長林佳龍表示，吳宗榮已口頭請辭獲准。

◎分屍女友棄荒野 恐怖情人逃死刑

台南市2月發生恐怖情人殺人棄屍案，警方循線在巴克禮公園附近草叢內，發現兩袋被嫌犯吳茂騰支解成7塊的張女屍體，張女家屬在判決前發聲明希望判吳死刑，台南地院一審法官認為有教化可能，3日一審判決吳嫌無期徒刑，全案可上訴。

◎任務結束了... 2警消殉職同袍哀慟

台中市大雅區鐵皮廠房3日凌晨1時45分起火，西屯特搜分隊隊員謝志雄、張哲嘉到場支援，並操作熱顯像儀，進入廠房找尋是否有人員受困。不料凌晨3點左右火勢擴大，謝、張來不及撤離，疑遭坍塌鐵皮壓住，被無情大火燒到嚴重碳化。警消在上午8點左右先後抬出遺體，在場警義消紅著眼眶，列隊敬禮致哀。

◎體罰、髮禁沒了？7成國中生：廢假的

我國立法禁止體罰已12年、解除髮禁已10年，現在學校體罰、髮禁都沒有了嗎？人本教育基金會今公布調查，68.6％國中生表示曾看過或受過老師體罰，相較於2016年的56.9％，增加約12個百分點；另有28.7％高中生、47.6％高職生表示看過或受過體罰。

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(中時電子報)