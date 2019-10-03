開車的視覺死角，明明前方有四根三角錐，但坐在駕駛座前只能看到三根。（周麗蘭攝）

小朋友體驗駕駛人的視角。（周麗蘭攝）

坐在乘客座也要繫安全帶，並且兩段開車門。（周麗蘭攝）

大車內輪差殺人事件頻傳，崙背國小3日舉行交通安全闖關活動，雲林縣警局交通隊商請崙背鄉公所清潔隊垃圾車示範大車右轉時，後輪不會跟著前輪的軌跡。組長廖天寶呼籲機車與單車等弱勢車族，要隨時注意到路動態。

廖天寶表示，曳引車、貨櫃車都是非常危險車輛，內輪差、視覺死角容易造成事故，俗諺「頭過身就過」不適用於大車轉彎，在路上看到大車準備右轉，一定要遠離，避免進入後輪偏移的區域。

近來最常發生的事故型態是機車、單車在大車右方等候，原本要禮讓大車右轉而不動，結果被內輪差輾過，廖天寶呼籲機車族停等紅綠燈，要特別注意後方有無大車。

廖天寶說，視覺死角會使駕駛看不見前方的機車、人，曾有機車在待轉區停等紅綠燈，等綠燈可通行時，機車未立即起步，遭後方的砂石車撞上捲入車底。

崙背鄉清潔隊李姓司機表示，一再拜託鄉親倒垃圾走車輛後方，但有些老人家以為司機看得見，就直接從車前方穿越，這種最可怕。

崙背國小3日上午有60對嬤孫報名闖關，縣警局派出巡邏車讓媽孫學習乘客座要繫安全帶，下車也要遵從兩段式開門法。

校長李秉承表示，平時常對小朋友宣導交通安全，親眼所見印象更深刻。

(中時 )