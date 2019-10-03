宜蘭南方澳大橋斷裂，造成6死多傷，主管機關港務公司被爆料從未對該橋進行獨立檢測，董座吳宗榮事發3天疑似神隱，今日首度發聲，豈料出面並非誠心解決問題，而是企圖將責任推給其他單位，與去年底發生的普悠瑪事故卸責SOP一模一樣，更強辯「我才剛來一年」，其酬庸嘴臉正是「沒有專業又眷戀」。

斷橋事故發生後，港公司說法一遍再變，先將事故原因導向颱風、油罐車，再將責任推給宜蘭縣府、健行科大，事後才被發現其根本未對轄下橋樑進行獨立檢測，疏失極大。對比去年普悠瑪事故，行政院第一時間也定調為「司機超速」，又不斷公然說謊，事後被抓包遠端系統、列車大有問題。今年的斷橋事故卸責方式可說是整套複製。

不只港務公司內部官員一問三不知，董事長吳宗榮更是超級狀況外，他今日首度現身發言，一下將責任推給基隆港務分公司，一下將責任推給執行檢測的健行科大，更以「我剛來一年」作為擋箭牌，非常誇張。

港務公司公司化後歷任的三任董事長，包括「高雄幫」的吳盟分、「台南幫」的吳宏謀與吳宗榮，三人均無航運專業，港公司早已淪為酬庸單位。如今吳宗榮因斷橋事件黯然下台，下一任董事長位子不知將「獎落誰家」。

細看港務公司轄下的17座橋樑中，竟有8座橋樑從未進行檢測，包括南方澳大橋、中一橋、中二橋、中南一橋、中南二橋、安平新港橋、安平跨港橋、竹溪橋，曾檢測過的濱海橋與中興橋也已長達10年未檢，均違反至少4年需檢測一次的規範。

然而，港務公司卻解釋，由於轄下17座橋樑為在港區，大部分不開放一般民眾使用，通行頻率較一般公路橋樑低，大言不慚強調，該橋為港區橋樑，不適用一般橋樑最少4年需檢測一次的規定，也因此較不關注安全問題，言下之意就是港區人員、漁民等的安全問題，根本不被港務公司放在眼裡，即使不必4年檢測一次，也不能21年來都「擺爛」。

(中時 )