一名網友日前剝蝦殼時，意外發現紅白相間的蝦肉，竟出現神似國父遺像的頭像，嚇到趕緊拍照PO網，並寫下「全體肅立，剝蝦殼！」瞬間吸引上萬人按讚。

原PO在臉書《爆廢公社二館》分享剝蝦照片，在靠近蝦頭的部份確實隱約可看出1張人臉，而且剛好與國父遺像極為相似，原PO還主動附上國父遺像比對。

照片曝光後，網友紛紛留言回應「吃之前要唱國歌」、「三民主義預備唱」、「這是靈異照片吧？」、「國父顯靈了！！！」；還有人說「其實斜斜看比較像史奴比」，笑翻一堆人。

(中時電子報)