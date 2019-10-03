全台最大彈珠檯在鹿港公會堂現身了，以足球取代彈珠，玩家只要將足球踢上球道。（吳敏菁攝）

全台最大彈珠檯在鹿港公會堂現身了，以足球取代彈珠，玩家只要將足球踢上球道。（吳敏菁攝）

全台最大彈珠檯在鹿港公會堂現身了，以足球取代彈珠，玩家只要將足球踢上球道，最大獎還可以暢遊倫敦6日遊，吸引孩子們想體驗，大人們更想試試腳氣。

鹿港鎮公所在雙十國慶周推出「鹿港雙十遊樂園」活動，邀請全台最大「倫敦彈珠檯」在公會堂前廣場亮相，同時還有旋轉木馬、海盜船、氣墊設施、恐龍車等遊樂設施，以及在廣場旁紅磚道擺設文創市集等，鹿港鎮長許志宏歡迎大家利用國慶假期來鹿港逛老街，嘗小吃，順便來挑戰巨大彈珠檯，試試自己的「腳氣」手氣如何。

全台最大「倫敦彈珠檯」是2019年全國古蹟日「GO！美歷彰化」系列活動之一，彈珠檯走英倫設計風格，長6米7、寬3米6、高4米，搭配震撼燈光及音效，外型非常亮麗，不過要獲得高分也很不容易。鎮長許志宏還親自下海試踢，力氣太小讓球直接從跑道滾回來，力氣太大又把球踢出界，小朋友踢不到，乾脆用丟擲的方式。

這次新鮮有趣的活動遊鹿港鎮公所主辦，自10月1日起至10月13日止，在公會堂廣場推出巨型彈珠檯及扭蛋機，10日至13日還增加了氣墊設施、旋轉木馬、文創市集來吸引親子遊玩。許志宏鎮長表示，活動將依各項設施收取使用費，另有合辦廠商提供100張氣墊設施體驗券，由鎮公所贈送弱勢團體。

許志宏表示，雙十國慶逢4天連假，鹿港有豐富的古蹟與歷史建築，以及多采多姿的民俗工藝，在鎮史館、圖書藝文中心、鶴棲別墅、公會堂、桂花巷藝術村等都有展覽，來趟鹿港旅遊，參加雙十遊樂園的大型彈珠檯活動還可以抽大獎，獎品包括倫敦深度6日遊、以及液晶電視、吸塵器、音響、風扇等，不要錯過了。

(中時 )