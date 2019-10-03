〈聖維克多彩繪鮮魚片〉如歐洲教堂花窗玻璃般悅目，其實是把擀薄魚漿黏 貼各種色彩的的蔬菜巧手製作。（圖／Thomas Chien法式餐廳）
〈聖維克多彩繪鮮魚片〉如歐洲教堂花窗玻璃般悅目，其實是把擀薄魚漿黏 貼各種色彩的的蔬菜巧手製作。（圖／Thomas Chien法式餐廳）
〈藍蝦湯〉用蝶豆花把澄清的蝦湯，染成湛藍的湯色，非常夢幻。（圖／Thomas Chien法式餐廳）
〈藍蝦湯〉用蝶豆花把澄清的蝦湯，染成湛藍的湯色，非常夢幻。（圖／Thomas Chien法式餐廳）
三魚佐月桂凝凍〉白腹魚、鮪魚、旗魚，分別搭了大蔥、薑絲和山葵，底 下的凝凍，是將番茄澄清湯像冰滴咖啡那樣一滴滴慢慢收集來的。(（圖／Thomas Chien法式餐廳）
三魚佐月桂凝凍〉白腹魚、鮪魚、旗魚，分別搭了大蔥、薑絲和山葵，底 下的凝凍，是將番茄澄清湯像冰滴咖啡那樣一滴滴慢慢收集來的。(（圖／Thomas Chien法式餐廳）
〈珍奇海味集錦〉將煙燻魚片、生魚片、烏魚子和魚子醬交疊如珊瑚礁， 另把魚肉打真空低溫蒸8小時，取魚汁打成乳白色的泡泡。(圖／Thomas Chien法式餐廳）
〈珍奇海味集錦〉將煙燻魚片、生魚片、烏魚子和魚子醬交疊如珊瑚礁， 另把魚肉打真空低溫蒸8小時，取魚汁打成乳白色的泡泡。(圖／Thomas Chien法式餐廳）
〈露西松露香草狼鱸〉低溫烹調的海鱸魚有果凍般的口感，鋪在上方的櫛瓜 和黃瓜片必須一條條裁切擺放，非常費工。（圖／Thomas Chien法式餐廳）
〈露西松露香草狼鱸〉低溫烹調的海鱸魚有果凍般的口感，鋪在上方的櫛瓜 和黃瓜片必須一條條裁切擺放，非常費工。（圖／Thomas Chien法式餐廳）
〈蝦佐番紅花洋芋、馬賽魚湯〉以食材與魚高湯比例約3：1熬煮的馬賽魚湯， 濃稠湯汁似乎還能吃到魚肉。（圖／Thomas Chien法式餐廳）
〈蝦佐番紅花洋芋、馬賽魚湯〉以食材與魚高湯比例約3：1熬煮的馬賽魚湯， 濃稠湯汁似乎還能吃到魚肉。（圖／Thomas Chien法式餐廳）
〈甜點前奏曲〉炙燒白色棉花糖後鋪蓋酸香的大黃醬與大黃雪霜，發揮想像 力，擺盤像隻烏賊。（圖／Thomas Chien法式餐廳）
〈甜點前奏曲〉炙燒白色棉花糖後鋪蓋酸香的大黃醬與大黃雪霜，發揮想像 力，擺盤像隻烏賊。（圖／Thomas Chien法式餐廳）
〈解構牛軋糖〉餐後甜點之一，拆解牛軋糖元素後重新詮釋，擺盤繽紛，帶 著童趣。（圖／Thomas Chien法式餐廳）
〈解構牛軋糖〉餐後甜點之一，拆解牛軋糖元素後重新詮釋，擺盤繽紛，帶 著童趣。（圖／Thomas Chien法式餐廳）

又有歐洲米其林星級餐廳名廚即將來台客座！開幕至今年都會請到歐洲米其林星廚客座的高雄〈Thomas Chien法式餐廳〉，今年請到法國馬賽〈le Petit Nice〉餐廳主廚傑哈德．巴瑟達（GERALD PASSEDAT）自11月6日起至11／10日一連客座5天，這是今年全台最頂級與獨特的米其林盛宴，值得食家饕客與吃貨鎖定。

傑哈德．巴瑟達演繹的盛宴，不僅是因為〈le Petit Nice〉是米其林三星餐廳，它更是 馬賽地區唯一的米其林三星餐廳，2008年時〈Le Petit Nice〉更是當年年法國境內唯一升格為米其林三星的餐廳。除了星光閃耀，〈Le Petit Nice〉更是一家以地中海料理手法提供最多樣海鮮美食的三星餐廳。

馬賽的和高雄有點像，它們地理位置都在國境之南，也都有豐富的海洋資源。馬賽的米其林餐廳不像巴黎這麼多，〈le Petit Nice〉傑哈德祖父開始家傳三代，1977年獲米其林一星、1981年獲二星，2008年在傑哈德手中拿下三星迄今，非常不容易。

傑哈德．巴瑟達16歲入行，家族的餐廳，〈le Petit Nice小尼斯〉是一棟面對地中海的別墅。傑哈德．巴瑟達曾說：「馬賽和地中海造就了我。」，表達了他對愛家愛鄉的情懷與感恩。

傑哈德會在餐廳打烊後，搭上漁船與當地漁夫一起出海捕魚。多年來他與一群理念一致的漁夫好朋友們合作，每天取用最新鮮且多樣的魚獲，餐廳的菜餚上甚至會標註食材撈捕者的名字，表達他對生產者的尊重。

1980年代，傑哈德初掌家族餐廳時，馬賽居民較習慣傳統菜餚，高級餐廳也甚少提供地中海魚類。但是，傑哈德認為，地中海的魚種豐富，滋味也有特色，於是深入探索各種魚肉的質地和滋味強度，研發萃取美味菁華的烹調呈現方式。在法國，一般餐廳頂多供應10種魚類海鮮，〈le Petit Nice小尼斯〉則用了65種以上地中海海鮮魚類入饌，這變成了餐廳的賣點。為餐廳拚到米其林三星的傑哈德，堪稱是「最會烹調料理海鮮的法菜天廚」。

高雄〈Thomas Chien法式餐廳〉廚藝總監簡天才稱傑哈德為「海王子」。簡天才說，自己自2013年即力邀傑哈德來台客座，今年對於終於成行，自己「興奮到會緊張」，一方面是台灣海鮮老饕很多，怕協助執行的餐廳廚藝團隊達不到對方要求；另一方面怕名廚抵台客座那段期間天候會影響食材質量。所以，簡天才很 早就開始著手準備，全力辦好這次難得的盛宴。

簡天才說，傑哈德對魚肉海鮮的烹調十分精準，並以精湛廚藝讓食材呈現最完美狀態，搭配普羅旺斯風味的各式香草、蔬菜，傳遞柔美和諧的滋味，「一定要讓台灣老饕嘗到」，這是簡天才說什麼都要將傑哈德請來台灣客座的初衷。

有別於過去的米其林盛宴，傑哈德這次客座高雄〈Thomas Chien法式餐廳〉，菜單從開胃小品到主菜，主要食材全都來自海洋。「保證視覺與味覺都叫人讚嘆！」，簡天才對這次「三星海洋盛宴」充滿期待，也很有信心。

簡天才每次請星廚客座之前，都會親自帶隊前往對方餐廳實習並作好萬全準備。這回也不例外，俟確認菜單返國後他再領著團隊反覆練習，並與傑哈德透過網路和電話反覆討論，務求每場餐會都能完美。

簡天才透露了幾道傑哈德客座將推出的菜餚作法讓我知道，這些海鮮美餚，真堪稱「精緻繁浩，莫此為甚」，並且體驗了傑哈德對大海的真摯情感與敬畏。

以盛宴中將出現的開胃小品〈藍蝦湯與聖維克多彩繪鮮魚片〉為例，簡天才說，清澈的藍色蝦湯是用大量的火燒蝦等鮮甜度高的蝦子，超過8小時的時間小火慢煮，然後過濾至完全清澈，徹底過濾至清澈後，於出餐前浸泡蒜頭、蝶豆花、檸檬香茅等香草3至5分鐘，讓濃郁的蝦湯帶有繽紛氣味，同時展現夢幻般的藍色。

另一道〈聖維克多彩繪鮮魚片〉，則被簡天才形容為「宛如如藝術品般奪目」。簡天才說，這道菜製作過程是把魚漿撖至薄可透光，鋪上切削成不規則形狀的紅甜菜根、黃金蘿蔔和芹菜根，看起來像極歐洲教堂的花窗玻璃。有趣的是，魚漿片底下包裹了蘿蔔泥，讓魚鮮中增添清爽的韻味。

〈三魚佐月桂凝凍〉食材有白腹魚、鮪魚、旗魚，3種魚分別搭了大蔥、薑絲和山葵，魚肉底下晶瑩剔透的凝凍製作費工，要將番茄澄清湯經24小時的時間慢慢滴漏萃取，過程中不用重物壓擠增快萃取速度，香氣滋味輕盈純粹，與鮮美生魚在舌齒間交融。

高雄〈Thomas Chien法式餐廳〉自2012年開幕至今，每年都邀請米其林星餐主廚客座，期間除2015年邀請的安東尼路易斯阿杜里斯（Andoni Luis Aduriz）是米其林二星餐廳主廚，其他幾位全都是為三星餐廳竹主人兼主廚。尤其難能可貴的是，簡天才邀客座主廚，不只是「看星星」，更會考慮找到在特定領域有特殊表現的名廚來台。又要「三星」，又要「特技」，這不是難！而是很難！但〈Thomas Chien法式餐廳〉年年這麼做，沒間斷過，是一種執著。

〈Thomas Chien法式餐廳〉馬賽唯一三星客座餐宴，每套餐15900元，共10場共600個座位數，目前已經訂位超過8成。距11／6是雖然還有一段時間，但按過往經驗，近期可望完銷。

(工商 )

#餐廳 # 馬賽主廚 #米其林 #三星