秋意漸濃，楓葉即將轉紅，也因此接下來的旅遊安排，賞楓是許多人的重點行程。10月下旬至12月，全台賞楓將陸續開跑，易遊網除了推出多種賞楓行程供民眾選購外，也整理全台各地區賞楓夯點懶人包，不用衝國外就能覓得絕美楓景。

2019全台賞楓夯點懶人包

北部地區的賞楓勝地，像是陽明山奧萬大，佔地3千坪的園區，擁有全國最大楓香林，一到秋天，整片樹林暈染成紅黃綠交織的景色，相當壯觀。桃園八德落羽松，是這兩年是爆紅的落羽松秘境，被形容美到像是印象派的畫作，讓眾多旅客都將此列入賞楓打卡的必訪清單。另外，位於苗栗的南庄雲水度假森林，同樣是賞落羽松的絕美景點，整片楓林倒影在湖面的景緻，宛如仙境般令人屏息。

中部地區像是武陵農場、福壽山農場、清境農場等熱門觀光勝地，是高山賞楓的人氣景點，每到秋季山頭染紅時，就會掀起一波追楓潮。若是想欣賞優美楓景，南投日月潭的黃金楓和落羽松，搭配著湖光山色的輝映，展現恬靜清幽的秋楓之美。此外，位於彰化田尾的菁芳園和雲林虎尾的青埔落羽松，同樣是近年竄紅的IG打卡熱點。菁芳園園內高聳的落羽松大道，散發著唯美詩意的氛圍，青埔落羽松則在水池小山丘的映襯下，彷彿進入了秋季的童話世界裡。

福壽山、日月潭都是中部熱門的賞楓景點

南部最有名的賞楓勝地，絕對是非阿里山莫屬。除了從公路開始就能欣賞到一整排的楓樹，彷彿穿梭在楓紅隧道中外，阿里山「小笠原山景觀平台」更是著名的賞楓位置，這裡的楓葉艷紅如火焰，搭配阿里山飄渺雲海的景色，別有一番意境。另外，由於台南氣候溫和，海拔較高的關子嶺紅葉公園，才有機會一探秋楓之美，也因此成為台南賞楓的必訪景點，不僅可欣賞滿山楓葉，還能安排泡湯行程，更能感受秋冬旅遊的氣氛。

楓紅搭配雲海景觀，是阿里山的賞楓特色

而宜蘭的賞楓熱點，太平山絕對是必衝首選，不僅能漫步在山林裡的秋楓小徑，還能搭乘太平山最受歡迎的蹦蹦車，讓許多旅客趨之若鶩。此外，宜蘭明池擁有如詩如畫般的楓紅景緻，高山湖泊與落羽松的相互映襯，交織成令人讚嘆的奇蹟美景。花蓮的大農大富，是全台首座平地森林，也有條全台最長的楓林大道，騎著單車穿梭在高聳的楓葉林中，彷彿整個世界都被紅澄澄的色彩給包圍，相當浪漫。

宜蘭明池的秋楓景緻宛如仙境般夢幻

即將進入楓紅季節，易遊網推出多種賞楓遊程供民眾選購，包含【奧萬大森林+青青草原2天】入住清境西雅圖莊園並搭配一泊二食，只要2,990元起；【清境楓之谷‧合歡夕陽銀河+青青草原豐富2天】，由在地嚮導和觀星職人帶領，賞楓觀星一趟盡享，售價4,990元起；【武陵富野．純氧桃山步道+福壽山農場豐富2天】5,550元起，正逢武陵花果季，再贈產地水果禮盒；【環島之星˙阿里山賓館+關仔嶺泥漿溫泉豐富3天】看日出賞秋楓，還能體驗全台唯一泥漿溫泉，售價11,000元起。如欲了解更多活動詳情，歡迎至易遊網www.ezTravel.com.tw查詢。

(中時電子報)