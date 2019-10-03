不幸罹難的謝志雄在台中市烏日分局任職、懷有雙胞胎的妻子（圖中），在旁人攙扶下悲痛認屍。（張妍溱攝）

台中市長盧秀燕（左2）趕抵殯儀館慰問家屬。（張妍溱攝）

內政部長徐國勇（圖中）表示，盡全力撫卹、善後。（張妍溱攝）

台中市大雅區3日凌晨1點45分發生工廠大火，造成謝、張2名警消喪生，不幸罹難的謝志雄在台中市烏日分局任職、懷有雙胞胎的妻子，接獲噩耗後，8點初趕抵台中殯儀館，在旁人攙扶下悲痛認屍；上午9點多台中市長盧秀燕抵達慰問家屬，表示這場火警引以為戒，強力取締不法、危險場所，內政部長徐國勇則表示，盡全力撫卹、善後。

盧秀燕說，罹難2名消防隊員年輕且勇敢，向他們致謝、致敬，非常哀痛。盧表示，國法國法，城市有城市的治安，這一次的事件中，要記取這場火警的前車之鑑，引以為戒，除了做好安全的工作，包括火場善後處理，未來持續強力取締不法及危險場所，避免再讓這樣的悲劇發生。

內政部長徐國勇指出，根據了解，這家工廠蓋在農地上，似乎沒有工廠登記也不是臨時工廠。如果以農地上興建工廠這一部分。按照相關的法令是處以6萬至30萬罰緩，至於其他相關責任，後續還要再研究。

徐國勇說，這2名罹難消防員都是很優秀的消防弟兄，也是特搜大隊隊員，相當熱愛工作，33歲謝姓警消除了有1位1歲多的小朋友，其妻已懷有雙胞胎身孕，年底就要臨盆，另1名32歲張姓警消未婚但已有未婚妻，2條年輕生命消逝，政府盡全力，未來做相關的後續與協助。

(中時 )