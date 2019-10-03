美國德州前女警蓋格在2018年誤闖鄰居家射殺鄰居，今天被判10年有期徒刑。

達拉斯陪審團昨天認定蓋格（Amber Guyger）謀殺罪名成立，今天在不到6小時即作出判決，判處蓋格10年有期徒刑，較檢察官求刑28年相對較輕。

31歲白人女警蓋格在2018年9月6日誤闖鄰居家，射殺非裔、26歲的季恩（Botham Jean）。事發時，在會計師事務所工作的季恩未持武器，人在家中沙發上坐著，正吃著冰淇淋。

先前在德州達拉斯任職的蓋格宣稱，當時她以為回到了自家公寓，才會以為季恩侵入住宅。

事實上，蓋格當時多走了一層樓，進入位於自家樓上季恩沒上鎖的家。

法庭今年9月開始審理此案，蓋格說：「我請求上帝原諒，每一天我都在恨自己。」

她表示：「我從未想要奪走一個無辜人的性命。」

不過，檢察官表示，蓋格先前錯失幾個機會，並未理解到自己上錯樓層。此外，她也應呼叫警力支援才是。

在一個白人警察槍殺有色人種常得以脫罪的國家，蓋格的案件和後續發展引發群眾示威抗議，要求司法正義。

陪審員原本可選擇以較輕的過失殺人罪判定蓋格有罪，但看到抗議活動後，大陪審團改以較重的謀殺罪判定她罪名成立。

(中央社)