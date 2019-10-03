南方澳大橋斷裂，造成6死多傷。立委葉宜津指出，全國近3萬座橋樑，有逾2.1萬由地方政府管轄，可說是「不定時炸彈」，她建議，將中央、地方負責橋樑的單位合併為「橋樑局」，由中央統一訂定檢測維護規範，並給予橋樑維護經費與技術協助。交通部長林佳龍表示，將會進行評估。

立法院交通委員會今邀請交通部長林佳龍、港務公司董事長吳宗榮等人列席，針對南方澳大橋斷裂事件報告，並備質詢。

立委葉宜津指出，全國橋樑權責分散、管理不一，全台共2萬9811座橋樑，負責的單位包括公路總局3698座、高速公路局2753座、港務公司17座、台鐵局1797座、高鐵公司20座、縣市地方政府21526座。

葉宜津表示，以公路總局管轄的斜張橋與脊被橋為例，其中火山橋、慈母橋、白沙二號橋、旗山橋、南澳北溪河川橋均是採用一般檢測，一般檢測即是以肉眼檢查，然而鋼索橋並不適用一般檢測，鋼索鏽蝕是無法使用肉眼辨別，港務公司對屬於鋼索橋的南方澳大橋卻是採用一般檢測，只以眼睛看有無鏽蝕，根本不確實。

葉宜津表示，我國為極端氣候，有颱風、地震、暴雨等，若天災又加上人禍，對人民生命安全而言更無保障，她建議，除了鐵路單位外，應將公路總局、高公局、港務公司、地方政府等，合併為橋樑局。

葉宜津表示，通盤整合是必要的，不能只是補助了事，地方政府沒有經費、技術檢修橋樑，需要中央協助提供專業資訊，可由中央訂定檢測維護規範，並給予橋樑維護經費與技術協助。

交通部長林佳龍表示，我國橋樑數量很多，將研議橋樑局成立的可行性。

(中時 )