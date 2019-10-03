陸將展開物流降本增效計畫 將於山西等6省分先行試點 12:492019/10/03 旺報 李澍 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 根據陸媒新華社報導，國家發改為近期將自2019年9月至2021年8月針對物流降本增效綜合改革於山西、江蘇、浙江、河南、重慶及四川等六個省份試點開辦。 為了完成國務院推進內陸物流降本增效工作，國家發改委與交通部聯合發布《關於做好物流降本增效綜合改革試點工作的通知》（以下簡稱計畫），本次試點以省級行政單位優先，盼能找出可行的創新措施，破除物流發展的瓶頸限制。 這項政策將由國家發改委及交通運輸部進行統籌指揮及監測，並提出相關建議，試點結束後將評估績效，並將成功的經驗推廣出去。 (旺報 ) #物流 #國家 #綜合 #國家發改委 #工作 也許您會感興趣 推薦閱讀 美國徵重關稅 陸物流業利潤跌3成 04:102019/09/30 焦點新聞 經濟安全領域 列反情報工作 04:102019/09/30 政治要聞 裕隆組裝電動物流車 挺進歐洲 04:102019/09/30 財經焦點 米塔颱風來勢洶洶 玉山國家公園封園 18:552019/09/30 生活 百威亞太 10/16起納恒生綜合指數 20:362019/09/30 財經 天貓賣飛天茅台 1瓶1499人幣 20:452019/09/30 財經 重傷瀕死移工被丟包 童綜合醫院搶救送返故鄉 12:562019/10/02 社會 未來10年 美國銀行業因機器人少20萬份工作 22:522019/10/02 財經 漢宏國際物流 實踐在地化與全球化鏈結 04:102019/10/03 產業特刊 吳敦義下一個工作 不能太Low 04:102019/10/03 時論廣場 兩岸熱門新聞 美航母過南海 陸艦群近距離隨身 - 焦點新聞 - 旺報 新航母殺手現身 東風-41一秒失色 - 焦點新聞 - 旺報 美媒高度關注大陸國慶閱兵：這些武器裝備太先進了 - 兩岸 十一長假代相親商機夯爆 一次600元 - 兩岸 - 旺報 陸國慶長假 重點景區洶湧數千萬人潮 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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