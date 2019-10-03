根據陸媒新華社報導，國家發改為近期將自2019年9月至2021年8月針對物流降本增效綜合改革於山西、江蘇、浙江、河南、重慶及四川等六個省份試點開辦。

為了完成國務院推進內陸物流降本增效工作，國家發改委與交通部聯合發布《關於做好物流降本增效綜合改革試點工作的通知》（以下簡稱計畫），本次試點以省級行政單位優先，盼能找出可行的創新措施，破除物流發展的瓶頸限制。

這項政策將由國家發改委及交通運輸部進行統籌指揮及監測，並提出相關建議，試點結束後將評估績效，並將成功的經驗推廣出去。

(旺報 )