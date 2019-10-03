藝人狄鶯、孫鵬兒子孫安佐，去年從美返台後就備受關注，不過近日被爆捲入桃色糾紛，也就是與「老濕姬」網紅米砂約砲，事件爆發後，她今早突然在Instagram限時動態PO文：「我可能會被自殺」，立刻引起網友討論。

與孫安佐約砲事件在網路瘋傳後，米砂先在IG限時動態發文：「為啥男生都會很好奇其他男生的老二尺寸？一直有男的跑來問我孫安佐大不大、被幹爽不爽，靠北問這麼多，你們是想被他幹ㄇ（嗎）？不然這麼好奇幹嘛」，對於約砲影片被爆外流，她更是直接戳破謊言：「根本是與孫安佐之前合作的YouTube影片，騙我」，對約砲事件相當輕鬆面對。

網紅米砂突然發表不枉死聲明。（圖／米砂IG)

網紅米砂疑似PO文求救。（圖／米砂IG)

不過今天米砂卻突然發表不枉死聲明，更直接寫下「995」諧音類似「救救我」的PO文，並寫下「我可能會被自殺」，此舉讓粉絲非常擔憂她的安全，紛紛留言詢問她要否幫忙報警?是否還安全?不過對於網友留言她則暫未回應。

(中時電子報)