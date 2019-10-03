台南市安定國中教師吳冠億將教室環境模擬成手遊「傳說對決」情境，讓同學分組合作學習，透過團隊培養合作態度與表達能力，甚至帶領學生拍攝學習扶助微電影，讓學生針對課程進行規劃與拍攝，藉此回顧課程內容並增進學習興趣。吳冠億今天獲得教育部頒發教師教學典範。

教育部「學習扶助」計畫推動至今已10餘年，不僅重視課後學習，也融入「課中學習扶助」機制，幫助需要學習協助的國中小學生提升國語文、英語文、數學等基本學力，廣獲學生家長支持。教育部今天頒獎表揚107年度學習扶助計畫15所績優教學團隊學校、10位教師教學典範、4位學生學習楷模。

教育部指出，107年全國國中小學生學習扶助開辦校數達3253校，國語文進步率達83.13％，數學進步率達79.61％，英語文進步率達76.97％。在學校與教師的用心規劃下，學習扶助已跳脫傳統上課模式，融入數位、遊戲等學生較喜歡的形式進行，成效更佳。

獲得教師教學典範的高雄市立那瑪夏國民中學主任曾建瑋創設「線上解題平臺」，讓學生回家後也有數學解題窗口，並改善不敢開口問的情況。此外，他在教學之餘也關注部落文化，培養學生對家鄉文化的認同。

金門縣金湖鎮多年國民小學教師李宜嫻，為持續維持學生的學習興趣，藉由多元教學策略及實施「天天愛的擁抱」，讓學生感受到老師的愛心與善意，在課堂中營造像家一般的溫馨氛圍，並且重視家庭訪問，讓家長瞭解學生學習情況，更能幫學生學習成長。

績優教學團隊部分，例如台北市立興福國民中學建立以學生為中心的教學策略，採趣味式教學啟發學習動機，更針對住宿學生開設夜間輔導，依學生程度進行分組，使學生獲得全面照護；嘉義市西區大同國民小學運用多元教學系統與平臺，編製個別化教材，如聽「畫」、成語漫畫及花瓣造詞等特色教學，讓學生感受學習的美好。

(中時 )