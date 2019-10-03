台中市大雅區中和六路物流中心鐵皮工廠今（3日）凌晨1時許發生火警，警消獲報前往搶救，西屯分隊隊員謝志雄、張哲嘉執行救災任務中殉職。消防署對此深感遺憾，將協助台中市消防局查明原因，並召開「火場指揮及救災安全諮詢小組」委員會議，讓消防人員火災搶救風險降至最低。

鐵皮工廠今（3日）凌晨1時45分發生火警，台中市防局立即派遣27部消防車83名人員進行搶救，於1時53分到達，鐵皮廠房內堆積大量紙類原料，火勢猛烈。

西屯分隊隊員謝志雄、張哲嘉執行救災任務，於3時22分失去聯繫，消防局立即派遣快速救援小組（RIT）進入火場搜救，於上午8時8分及8時47分，分別尋獲2具大體。火勢於8時47分撲滅，現場2棟2層樓鐵皮建築物、每層燃燒面積1000平方公尺，合計共4000平方公尺。

消防署副署長謝景旭率隊前往火災現場瞭解搶救過程並表達關心慰問。另內政部徐部長獲悉消息後立即趕赴現場，於殉職人員救出後，前往台中市立殯儀館向殉職人員致意，並慰問家屬，同時指示從優撫卹。

消防署表示，火場瞬息萬變，火災搶救具有高度危險性及不確定性，消防署與地方消防局持續推動火場救災安全，除補助各消防局購買救災裝備器材外，並辦理消防人員危險預知等相關訓練，訂定火災搶救相關安全規定，要求各級消防人員於救災安全之前提下，進行搶救作為。

消防人員殉職事件，消防署深感遺憾，將協助台中市消防局查明原因，邀請地方消防局及學者專家，召開「火場指揮及救災安全諮詢小組」委員會議，針對個案深入研析殉職原因，研提精進救災安全措施，讓消防人員火災搶救風險降至最低。

(中時 )