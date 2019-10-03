生於香港但已入加拿大籍的歌手何韻詩日前來台參與「撐港反極權」活動，被統促黨員胡志偉潑紅漆，但國民黨籍立委陳玉珍指出，這次胡志偉潑漆後被以組織犯罪條例送辦，但為何之前胡志偉對羅宜潑黃漆時是處以傷害罪，難道用黃色油漆潑人和用紅色油漆潑人有甚麼不一樣？

陳玉珍今日在立法院司法及法制委員會質詢時指出，去年初獨派青年羅宜對蔣公靈柩潑漆，被胡志偉報復潑以黃漆，結果胡志偉被桃園地方法院處以傷害罪。但今年胡志偉到台北潑紅漆，總統府和內政部長要求用組織犯罪辦他。

陳玉珍強調，她也相當反對暴力、反對潑漆行為，不管潑紅色或黃色，但司法應該要獨立，照理說行政權不應該介入。今天社會大眾之所以對司法產生許多不信任感，就是因為沒有一樣的標準，同一個行為，潑了不同顏色的漆，所以產生不同的效果。有人在桃園向蔣公靈柩潑紅漆，結果是言論自由。

陳玉珍進一步舉例，同樣潑漆，這次在台北潑，用組織犯罪條例偵辦；地院裁定交保時，因為行政長官宣稱希望司法機關體現社會正義，所以地檢署還提抗告。2019年潑何韻詩漆，最高當局認為應該朝組織犯罪偵辦；2014年張志軍也被潑漆，當時民進黨主席蔡英文覺得這是台灣多元社會的現象。

因此陳玉珍表示，她在這裡要給各位司法單位人員鼓勵支持，不要因為上面講的話，失去原本公正審判的初心，請依照良心辦事。

對此最高法院院長鄭玉山表示法官依據事實審判，審判獨立，事實可能不一樣，這部分不予置喙，假如案子要到最高法院，法官一定會秉持良知判斷，也會說明判斷原因。

(中時 )