張理國／台北報導

港務公司傳出17座橋梁中8座未曾檢測、2座超過11年，出事的南方澳大橋更是21年未檢測，交通部己決定，相關橋梁年底完成檢測；政院也說，所有人為疏失究責、21年人禍，現在的政府都會負責。

行政院發言人Kolas Yotaka上午在行政院會後記者會轉述，交通部次長王國材在院會中表示，關於港務公司主管及需要負責檢測的橋梁，預計在今年底之前都會完成。而國內所有2萬多座公路橋梁，分屬不同機關管轄，這次也會通盤檢討。

外界質疑南方澳大橋事故，是否由港務公司董事長吳宗榮下台止血，Kolas說，無所謂止血考量 ，過去20年不管歷經多少政黨或首長執政，現在的政府都會負起責任，不會推諉，包括會對人為疏失究責。她表示，目前還有一名菲律賓移工家屬失聯，事故發生的原因都還沒有釐清，肇事原因未解，現階段當務之急就是釐清這些疑慮，要找出這21年人禍出在哪裡。

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(中時 )