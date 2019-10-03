台中工廠大火 蘇揆要求內政部檢討消防員救難設備 13:002019/10/03 中時 張理國 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Kolas轉述蘇揆哀悼之意。(張理國攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台中市大雅區中和6路92號「群峪免洗餐具物流中心」免洗餐具工廠火災案，造成消防員喪生火窟。行政院長蘇貞昌上午表達哀悼之意，也要求內政部再次檢討消防員救難設備。 台中市大火，內政部長徐國勇取消台北行程，未出席院會，蘇揆則在院會表示不捨、哀悼。 行政院發言人Kolas Yotaka表示，蘇揆第一時間的回應，是對於在勤務中不幸喪生的消防員，表達不捨哀痛以及哀悼之意，同時對消防員救難設備要嚴格檢討及改善。 (中時 ) #台中 #蘇貞昌 #消防員 也許您會感興趣 推薦閱讀 蘇貞昌等12分鐘發怒 唐湘龍指輸30萬票不必官腔官調 23:192019/09/30 政治 風災來臨屢屢修理國民黨 蘇貞昌怪媒體劃錯重點 12:222019/10/01 政治 蘇揆耍官威 藍營痛批：防災分顏色 15:572019/10/01 政治 南方澳跨海大橋坍塌 蘇揆：救出十人 水下還有六人 16:362019/10/01 政治 黃暐瀚爆料 蘇貞昌以前也是這樣罵蔡英文 18:352019/10/01 政治 藍批耍官威 蘇怪媒體畫錯重點 04:102019/10/02 政治要聞 看顏色發脾氣 把政院當屠宰場 04:102019/10/02 政治要聞 耍官威 蘇貞昌秀過頭 04:102019/10/02 時論廣場 坍塌鐵皮屋頂壓住 2失聯消防員殉職 08:412019/10/03 社會 5年奪14消防命 鐵皮工廠成消防員殺手 09:492019/10/03 社會 政治熱門新聞 韓國瑜說出這話後 網友全暴動了！ - 政治 斷言韓國瑜選情沒救！鳥卦命理師冒出這番話 網笑翻 - 政治 好慘！蔡英文執政後...羅智強譏這四字成笑話 - 政治 高鐵掉錢案延燒 陳明文妻子說話了 - 政治 輾壓政壇！這份民調 韓國瑜竟奪冠 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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