台中市大雅區中和6路92號「群峪免洗餐具物流中心」免洗餐具工廠火災案，造成消防員喪生火窟。行政院長蘇貞昌上午表達哀悼之意，也要求內政部再次檢討消防員救難設備。

台中市大火，內政部長徐國勇取消台北行程，未出席院會，蘇揆則在院會表示不捨、哀悼。

行政院發言人Kolas Yotaka表示，蘇揆第一時間的回應，是對於在勤務中不幸喪生的消防員，表達不捨哀痛以及哀悼之意，同時對消防員救難設備要嚴格檢討及改善。

(中時 )