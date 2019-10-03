《魔球》是描述運動家的球隊總經理如何運用數據分析，用最少的薪資獲取最多的勝利，這部電影導致「魔球理論」風靡全球，不過這套理論在例行賽看得出成果，對運動家的季後賽卻好像不太管用，因為運動家在今(3)日外卡驟死戰又敗給光芒，本世紀季後賽戰績慘淡，連《FOX Sports》都拿電影情節嘲笑運動家。

由布萊德彼特飾演的男主角運動家總管比恩(Billy Beane)，在劇中因為自己的理念不被傳統球探接受，因此常常摔東西洩憤，沒想到這些電影畫面都被《FOX Sports》拿來惡搞，暴怒的畫面搭配上今日光芒球員狂敲4轟的字幕，讓球迷哭笑不得。

運動家的「魔球理論」在例行賽獲得空前的勝利，不過實際上運動家在本世紀9度闖進季後賽，仿佛陷入「魔咒」中戰績慘淡，只有在2006年分區系列賽獲勝闖進美聯冠軍戰，拿過系列賽勝利，不過最後在美聯冠軍戰慘遭4戰橫掃，隊史3度取得外卡資格也都落敗，且本世紀季後賽在一戰定生死的情況下吞下9連敗，彷彿應證了布萊德彼特曾說的魔球理論有侷限性，「季後賽要靠運氣」。

(中時電子報)