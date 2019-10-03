嘉義市長黃敏惠、無任所大使紀政、西區扶輪社陪腦麻慢飛天使健走。（廖素慧攝）

嘉義市長黃敏惠、無任所大使紀政、西區扶輪社邀請大家一起與腦麻天使健走做公益。（廖素慧攝）

嘉義市腦麻協會天使們表演舞蹈，令人感動。（廖素慧攝）

嘉義市13日有1場「光輝十月公益路跑暨腦麻陽光健走」活動，3日由勇媽市長黃敏惠、飛躍的羚羊紀政、腦麻典範人物黃乃輝牽手嘉義市腦麻協會的慢飛天使一起健走，邀請大家參加健走顧健康、做公益。

黃敏惠表示，嘉義市是運動城市，也是充滿愛的城市，嘉義西區扶輪社推動路跑與腦麻健走，就是發揮愛心和創意，也謝謝腦麻鬥士黃乃輝與無任所大使紀政大力支持，歡迎大家及身障朋友都來健走，適度曬太陽有益健康。

國際扶輪3470地區嘉義西區扶輪社、嘉義市腦麻協會舉辦「光輝十月公益路跑暨腦麻陽光健走」活動，扶輪社社長王博瀚醫師是專業復健醫師，熱愛路跑，他說，讓陽光促進身心健康，尤其腦麻孩子更可以藉此機會運動一下。

此活動於13日上午6時在嘉義市體育場起跑，西區扶輪社率先捐出10萬元作為腦麻籌建家園的經費，也歡迎參加活動的跑者捐出參賽晶片給腦麻協會做公益。

紀政說，她長期推動「每天健走1萬步、健康有保固」，因為健走運動輕鬆簡單，不分年齡都做得到，配合「多蔬果、少生氣」可以強健身心，也希望更多身障朋友一起加入陽光健走行列。

(中時 )