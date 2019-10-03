美國總統川普爆發通烏醜聞，反對黨民主黨已經啟動彈劾調查，美國媒體也緊抓著這個議題不放，昨（2）日在與芬蘭總統尼尼斯托（SauliNiinisto）召開的共同記者會上，川普被問到抓狂，當著外國元首的面大爆走，施壓路透社記者問其他問題，砲轟對方「粗魯」，稱整個調查是一場「騙局」，是「像你這種貨色的人和假新聞在玩的騙局」，記者隨後受訪表示，通烏及彈劾已把川普搞到心煩意亂，不確定他會如何反擊，唯一可以預期的是，接下來彈劾程序將會非常黑暗。

美國總統川普被吹哨者投訴，在7月底和烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）的通話中，多次施壓對方調查前副總統、民主黨總統參選人拜登及其子的貪腐情事，被指脅迫盟國提供黑資料打擊對手，引爆通烏門醜聞。民主黨更緊咬他為達政治私利，扣住對烏克蘭的軍事金援，民主黨上周已在眾議院啟動對川普的彈劾案調查，民主黨籍眾議院議長裴洛西、民主黨籍眾議院情報委員會主席謝安達（Adam Schiff）昨日共同召開記者會，宣布將會加快彈劾調查。

面臨彈劾威脅的川普昨日情緒大爆炸，在與芬蘭總統尼尼斯托共同召開的記者會上屢屢開炮。綜合路透社、英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，不顧尼尼斯托在場，川普昨天在記者會上擺好「戰鬥」姿態，炮口對準民主黨議員、拜登、吹哨者以及記者。

他痛批民主黨找不到一丁點「該死的」證據證明他犯罪，才要捏造事實啟動彈劾調查，稱拜登及其兒子韓特非常狡猾，民主黨人應該要調查他，而不是對他的政府捏造不實指控。

他接著將炮火轉向謝安達，稱對方「有某種精神崩潰」，甚至指控他幫忙草擬吹哨者的申訴文件。先前有媒體踢爆川普和澤倫斯基通電話時，美國國務卿蓬佩奧也在線上，川普在記者會上認了這件事，不過他未就此事正面回應，反而痛批民主黨人在騷擾蓬佩奧，怒斥謝安達狡猾，民主黨是一群「卑鄙的人」，重申整起調查是「犯罪」，要被判「叛國罪」，「裴洛西和不老實的謝安達應該下台辭職。」

(中時電子報)