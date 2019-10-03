虎尾科技大學設置全國第一座智慧運動中心，完全免費，師生趨之若鶩。（許素惠攝）

虎尾科技大學設置全國第一座智慧運動中心，完全免費。（許素惠攝）

雲林縣虎尾科技大學活動老舊空間，將男生第3宿舍地下室大翻修成為時下最夯的運動中心，不論是體適能的心肺耐力訓練的跑步機、自行車，或者健力3項的啞鈴，還是瑜珈及有氧等地板運動，完整備置，最特別的是，還融入智慧科技，讓身處室內健身室，仍可以競技並有置身戶外的感覺。

虎科大鄭仁杰表示，該地下室原本堆置了許多廢材雜物，陰暗潮溼，透過高教深耕計畫經費改善，成為明亮寬敞的運動中心，並由該校健訓社選手菁英為教練，規畫開設體態雕塑與綜合肌力訓練課程，軟硬體都完備。

該中心一開張，師生趨之若鶩，有校友輾轉得知，大嘆太早畢業了。校長覺文郁強調，運動健身是很好的生活習慣，歡迎畢業校友及民眾報考研究所，再回母校攻研碩博士，便能享用到所有新設施。

副學務長廖尹華指出，該健身中心完全免費，除了住宿生外，也開放全校師生使用，最特別的是，必有的功能性外，還由該校資訊工程系師生導入智慧科技，例如2人從雲林騎腳踏車到台北，可以設定比賽，騎乘過程會隨著高低起伏或轉彎等路況減加速，或感吃力與輕鬆等，很有臨場感，宛如真的在戶外騎。

超好康！全國第一座校園智慧健身中心完全免費。（許素惠攝）

(中時 )