鐵皮工廠奪兩消防員命 中市府：整棟是大違建 13:062019/10/03 中時 盧金足 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台中市府表示，大雅區中和六路工廠大火，火勢蔓延涉及的兩間倉庫屬於「違章建築」。（王文吉攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台中市大雅區一處位於農地的工廠，3日凌晨發生大火，造成兩名年輕的消防隊員命喪火窟。（王文吉攝） 台中市大雅區一處位於農地的工廠，3日凌晨發生大火，造成兩名年輕的消防隊員命喪火窟，市府表示，發生大火的工廠，整棟是列管的違建，清查並沒有使用執照，是不是違章工廠還要進一步稽查。 市府指出，台中市大雅區中和六路工廠大火，火勢蔓延涉及的兩間倉庫屬於「違章建築」，以鐵皮搭建，為無照免洗餐具鐵工廠，是否為違章工廠正在研判中。 (中時 ) #工廠 #大火 #市府 #違建 #大雅 也許您會感興趣 推薦閱讀 沙烏地吉達市高鐵車站大火 至少5人受傷 07:242019/09/30 國際 希臘島嶼難民營大火至少釀2死 移民暴動 10:022019/09/30 國際 陸日用品工廠大火 釀19死慘劇 11:172019/09/30 國際 強制拆除大林交流道周邊占用戶違建 公所展鐵腕 16:392019/09/30 生活 工廠管理富人情味 員工兼顧家庭 04:102019/10/01 焦點新聞 高市府今公布海音主視覺 Wecare：前朝設計的 09:262019/10/02 政治 三二行館違建拆除爭議 賴素如告媒體敗訴 12:582019/10/02 社會 佳世達綠色工廠 再獲經濟部認證 04:102019/10/03 產業．科技 5年奪14消防命 鐵皮工廠成消防員殺手 09:492019/10/03 社會 2消防員殉職 葉毓蘭痛批上位者視若無睹 10:232019/10/03 社會 社會熱門新聞 不像話！4短裙伴娘被壓床上 多隻狼爪爽摸胸 - 社會 快訊》最後一位漁工遺體在消波塊尋獲 南方澳搜救結束 - 社會 白沙屯漁港女屍破案！女友人欠200萬下狠手 - 社會 美魔女按摩睡著 他騎上馬火速衝刺 - 社會 黃國昌爆南方澳斷橋檢測皆「自家人」 健行科大急撇清 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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