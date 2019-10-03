台中市大雅區一處位於農地的工廠，3日凌晨發生大火，造成兩名年輕的消防隊員命喪火窟。（王文吉攝）

台中市大雅區一處位於農地的工廠，3日凌晨發生大火，造成兩名年輕的消防隊員命喪火窟，市府表示，發生大火的工廠，整棟是列管的違建，清查並沒有使用執照，是不是違章工廠還要進一步稽查。

市府指出，台中市大雅區中和六路工廠大火，火勢蔓延涉及的兩間倉庫屬於「違章建築」，以鐵皮搭建，為無照免洗餐具鐵工廠，是否為違章工廠正在研判中。

(中時 )