金曲嘻哈天團頑童成員小春與饒舌歌手呆寶靜結婚5年，兩人育有可愛兒子「大王」，多年來看似生活幸福美滿，日前疑似爭吵曾傳出要離婚，今天小春與呆寶靜各自在IG發文，證實離婚消息，震驚所有粉絲，其中小春寫道：「在婚姻中我不是好丈夫、好爸爸，彼此相處關係裡也不是一個多完美的人，最後還是決定選擇結束！謝謝你的陪伴，希望將還各自安好，衷心祝福你」。

嘻哈天團頑童成員小春今在IG發文與呆寶靜離婚。（翻攝IG）

呆寶靜稍早也在IG發文：「說實話，目前我不想看他過得太好，也不希望他過得太差。他還是孩子值得驕傲的父親，所以我的情緒交給時間，也許有一天我能真心祝福他」，並說，「事已至此，對錯已無關緊要，過去我問心無愧，可能不完美但已盡我所能」，最後寫道「將來，不過問不打擾，各自安好」。

嘻哈歌手呆寶靜今天在IG發文和頑童成員小春離婚。（翻攝IG）

據悉兩人今年已曾經談過離婚，前陣子因生活上事情，決定分開，而兩人協議共同扶養孩子，前陣子已辦妥離婚手續，呆寶靜也搬離原本愛巢，在兒子學區附近租屋。對於離婚一事，本色音樂表示：「結婚，除了必需有愛情做基礎外，柴米油鹽的生活鎖事，才是真正婚姻的考驗！而生活鎖事是壓垮他們婚姻的最後一根稻草」。

(中時 )