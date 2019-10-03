總統蔡英文今上午出席中華電信「5G試驗與培訓場域」活動。（王揚傑攝）

總統蔡英文今（3）日上午出席中華電信「5G試驗與培訓場域」活動，會後蔡英文主動先對上午傳出台中市2位消防員不幸殉職提出看法，她表示感到非常不捨與哀痛，內政部長徐國勇已到現場了解並提供協助，將全力協助家屬處理後續事宜，給家屬最好的照顧並從優撫卹；消防人員的執勤裝備要全面檢討，提升消防同仁的工作安全。

另對南方澳斷橋意外，蔡英文表達對國軍、海巡及相關救援人員的感謝，她已指示交通部要徹底調查，所有相關證物一定要保存，讓運安會及檢調的後續調查能夠順利進行，對於應該負責的人，政府也不會袒護。

此外，她也要求相關單位，在一定時間內對於台灣橋樑的檢修提出完善的計畫，並開始進行檢測，該補強的地方，要在最短時間內進行。

媒體詢問蔡英文對於港警開槍打傷學生，台北市長柯文哲說「擦槍走火」的看法，蔡英文表示，香港發生的事令人感到非常遺憾，因為這是執法者嚴重過當的執法行為，應該要以更嚴肅的態度來面對。

她也呼籲港府，理解人民追求民主自由的意志，趕快與人民坐下來對話，這樣香港社會才能夠穩定。

日前發生陸客破壞中山大學連儂牆，對此蔡英文表示，台灣是個法治社會，不管是破壞連儂牆或毆打港生，這些在法治社會都是不被允許的，為了維護台灣的治安穩定及法治，將來在入境時可以有一定程度的管制。

媒體再度追問「蔡賴配」議題，蔡英文表示，目前還是以國政為優先，強化政策及對人民說明政績，民進黨是團結的，相互之間的溝通也都順利，未來會在最適當的時間點，提出最好的組合。

(中時 )