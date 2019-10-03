國民黨2020總統選情告急，吳敦義卻在日前將去年九合一選舉勝選操盤手組發會主委，支持韓國瑜的李哲華改調為智庫副執行長，這引起黨內議論，中常委徐弘庭更公開質疑如此安排「匪夷所思」，呼籲黨中央說清楚為何選前換將？

對於徐弘庭的仗義執言，國民黨中央委員連勝文在臉書上直稱徐有勇氣，並表示2001到2004年間，國民黨度過了非常艱苦的一段歲月，全靠全黨上下秉持「無私」的精神，一致團結，贏得國會過半及立法院長，並取得兩岸議題主導權，才奠定了二次政黨輪替的基礎！

而如今國民黨形勢從一片大好到陷入困境，連勝文認為，或許所有在舞台上的人的「無私」演出，才是藍營最後逆轉勝的關鍵！

對於連勝文的呼籲，網友回應認為，「要改革，不然每個人都在上演後宮甄環傳」、「國民黨大家要團結⋯⋯看看民進黨們殺了見骨見髓了後ㄧ片團結！再100天就要大選了！還再內鬥？」、「看來主席應該先換才對，完全無作戰能力」、「換掉主席比較實在」、「全力支持韓國瑜」、「有吳這種人，KMT只能等待浴火重生了」。

(中時電子報)