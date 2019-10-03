大陸國慶長假各地遊客量增大。湖北25個重點景區接待遊客90.6萬人次，據統計，截至10月2日下午2時，湖北省25個重點景區共接待遊客90.6萬人次，實現旅遊綜合收入12519.77萬元（人民幣）。其中，武漢東湖景區單日遊客量達到29.13萬人，重點景區湧入大量人潮，也為周邊其他景區帶來輻射效應，促進了地區相關旅遊市場消費。

相比假期首日，這兩日外地遊客數量明顯增加，武當山、神農架神農頂、大九湖、恩施土司城等熱門景點紛紛引來客流高峰。神農架景區採取錯峰出遊提醒、增設自助取票機，恩施土司城採取增設檢票口、擴大停車場容量等措施。

為了保障觀眾參觀效果，武漢科技館2日發布限流公告表示，鑒於「十一」節日期間夜場接待量遠遠超過我館實際接待能力，經請示上級相關部門，即日起至10月7日，從16：30開始控制觀眾入場人數，並根據館內觀眾人數情況適時清場。

從武漢旅發投集團兩江遊覽公司獲悉，「十一」期間，諸多遊客來武漢乘船遊覽長江欣賞國慶版燈光秀，導致兩江遊覽遊船達到最大承載量，只得發布旅遊紅色預警，呼籲遊客改道遊玩其它項目，但仍有諸多遊客排隊登船。

因應兩江遊覽遊船最大承載量有限，已達到最高負荷，遊客過多極易造成巨大的安全風險和隱患。為確保安全，特發布旅遊紅色預警，兩江遊覽已採取緊急措施，提前關閉各代售渠道。同時，也請廣大旅遊年卡用戶，近期不要前往兩江遊覽乘坐遊船，及時改道其它旅遊景點遊玩。

(中時 )