余筱萍3日錄中天《麻辣天后傳》，談到桃花，她笑稱追求者很多，每次只要出國就蜂擁而至，不過這些追求者卻多半都是人夫，讓她相當無言。她開出理想對象條件，「現在不在乎帥了，只要聊得來，小一輪12歲也沒關係。」但隨即無奈表示，「跟我年紀相當的多半已結婚，現在好像只能等等看有沒有離婚的男生。」

余筱萍表示，「爸爸（余天）會幫我介紹，但我比較不喜歡，不一定是政界人士，也有商人，目前介紹了2個，一個他喜歡、我不喜歡；一個我們彼此都沒感覺。」她前陣子去澳門參加百家樂大賽，贏得第10名好成績，獎金為幾萬港幣，她對陽光會過敏總是待在賭場內，被很多男人搭訕，「他們本來不知道我是誰，知道我是台灣明星之後都會搜尋，然後跑出李妍瑾的照片。」說到這裡，她自己也狂笑，她強調追求者認為自己比較漂亮。

余筱萍曝追求者大都人夫。（中天提供）

談到余家近況，余天近日眼睛開刀，余筱萍提及復原狀況良好，她透露二妹余苑綺第二胎是小男生，預產期應該是這周，「她現在住娘家，家裡人多，比較有人手可幫忙。」不過她也吐出隱憂，並開玩笑表示，「希望不要像余祥銓，不然小朋友可能小小年紀就缺門牙，說阿姨打的。」

(中時 )