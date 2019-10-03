台北市副市長鄧家基上周在行政院會呼籲關注玩具槍改造問題，行政院會今天火速通過「槍砲彈藥刀械管制條例」修正。修法後製造或販賣改造手槍將從5年以上有期徒刑，提高到7年以上。蘇揆表示，不管制式槍枝或非制式槍枝，只要具有殺傷力，刑度應該相同。

現行製造或販賣制式槍的刑責是7年以上有期徒刑，製造或販賣改造手槍是5年以上有期徒刑，刑度不一，若犯法者知道持制式槍與改造槍的刑度差異，即易鑽法律漏洞。

政院通過的修正案，共修正第4、7、8、9、21-1條，其中槍砲定義增 列制式及非制式。而模擬槍定義修正為具類似 真槍之火藥式擊發機構裝置；而經公告查禁的模擬槍專供外銷及研發者，由報備制修 正為許可制，另外也加重違反行為的罰鍰。內政部表示，修法後販售、製造模擬槍的罰鍰從50萬元提升到150萬元。除罰鍰提高，修法後也將製造或販賣改造手槍將從5年以上有期徒刑，提高到7年，比照制式槍枝刑度。

蘇揆表示，現在的社會治安事件都來自非法之徒持有槍枝，造成民眾傷亡。維護人民的安全，讓國人能夠安居樂業，是政府的責任。有鑒於犯法的相關案件，不法之徒利用現行法制對於槍枝來源是「制式」或「非制式」，在刑度上有不同，以及製造槍械、玩具槍或操作槍的業者，太容易讓不法之徒以簡易工具就改造，成為有殺傷力的武器。

針對修法可能導致業者反彈施壓，蘇揆要求內政部能與立法院朝野黨團儘速溝通，快速通過完成，以維護人民的安全，也讓不管制式槍枝或非制式槍枝，只要具有殺傷力，其刑度應該相同。

蘇揆也說，經濟部對玩具槍製造業者多予溝通，業者也應該從社會責任的角度，怎樣能夠在製造過程中，讓非法之徒不易得逞，這也有其企業責任。希望經濟部能多溝通，讓業者在這一方面能夠有所合作，讓社會更安全。

(中時 )