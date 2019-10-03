苗栗通霄白沙屯漁港南方海堤遭漁民發現有1名女屍，事發原因仍需調查。（翻攝照片／巫靜婷苗栗傳真）

死者身著黑色上衣及藍色牛仔褲，褲管左右側都有卡通「龍貓」圖案，警方呼籲如果有知道女子特徵的親朋好友能盡早出面指認。（翻攝照片／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣通霄鎮白沙屯漁港昨（2日）驚見無名女屍，警方過濾監視器，發現1輛休旅車曾經過此地涉有重嫌，據了解，車主家住南投竹山，但到案時矢口否認與該案有關，僅表示車子2天前就被老婆開走，警方今日上午突破車主老婆李姓女子的心防，李女初步坦承欠女死者200萬元，不滿對方逼債，用鐵鎚攻擊致死。

漁民昨在白沙屯漁港南方約500公尺發現該具女屍，陳屍地點在消波塊與礫石堆夾雜處，警方到場封鎖採證，在死者頭部發現疑似外力造成的傷口，不排除生前遭鈍器重擊或銳器割傷，死狀悽慘，另外堤防上也發現有已乾涸的血跡，且事發地點附近未發現女子所乘的交通工具，據此研判陳屍處可能是第二現場。

由於女子身上無身分證件，身分一度難以確認，今日公布女子特徵，盼家屬早日指認。隨著跡證愈加明確，據悉，41歲李姓嫌疑人初步坦承涉案，指出死者為唐姓女網友，兩人疑似有金錢糾紛，但對於詳細過程說明不清，警方中午將李女帶回事發地點，釐清案情。

51歲唐姓女死者頭部明顯外傷，懷疑是遭鈍器重擊，而堤防上也殘留遭到拖行的血跡，加上有民眾發現附近水溝裡，有疑似凶器的鐵鎚，堤防邊是否為行凶第一現場，警方態度保留，表示詳細案情仍需進一步調查釐清。

(中時電子報)