藝術家黃太文、邱子庭膠彩畫聯展，由該校吉他社員演唱開幕。（許素惠攝）

藝術家邱子庭與黃太文以膠彩創作《賀爾蒙》，傳達出現代人的情感及思維，隱約探討人與人之間的關係，與生活壓力的情緒抒發，即日起至本月25日止，在雲林虎尾科技大學藝術中心展出。

校長覺文郁表示，科技愈進步，生活節奏愈快，生活也壓力也愈大，適時接受藝術的薰陶，有助紓壓，巧的是，此次作展出也和情緒壓力有關，看藝術家如何透過畫筆及色彩表現喜怒哀樂。

虎科大藝術中心主任王文瑛指出，邱子庭及黃太文皆畢業於東海大學美術系，都以人物作為繪畫主軸，作品呈現工筆畫的細膩，藉由畫面的安排巧思，傳達出僅屬於現代人的情感及思維，隱約探討人與人之間的關係，或是處於現代社會生活壓力下所產生的情緒抒發。

藝術家黃太文、邱子庭膠彩畫聯展，畫作細膩。（許素惠攝）

藝術家黃太文、邱子庭膠彩畫作。（許素惠攝）

邱與黃出席開幕茶會，說明膠彩畫顧名思義，就是以膠入彩的繪畫形式，以天然礦物及植物彩粉、金屬箔或金屬粉、墨等媒材，用畫筆在紙、絹、麻或木板上的一種作畫型式，更可以結合不同的素材，表現出許多的可能性。隨著時代演變，膠彩畫從早期的風景及植物畫，演變到結合多元媒材來表現現代人的感受及體驗，在畫面中除保留膠彩畫細膩的韻味外，也充分表達自己創作的思維及繪畫概念。

藝術家黃太文、邱子庭膠彩創作表現出情緒。（許素惠攝）

(中時 )