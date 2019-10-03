加拿大政府律師在法庭指出，針對華為財務長孟晚舟去年12月在加拿大遭逮捕的缺失屬於技術性，無須暫停引渡她至美國程序的要求。

現年47歲孟晚舟在美國被控欺詐，被控誤導匯豐控股有關華為在伊朗的生意行為，美國政府通知加拿大政府，美國計劃正式提出引渡孟晚舟，理由是她涉嫌「就美國對伊朗的制裁令詐騙銀行」。

加國司法部長的律師今天在卑詩省法庭，代表美方完成言詞辯論。其中加拿大司法部檢察官吉布卡斯里（JohnGibb-Carsley）表示，孟晚舟的辯護律師在要求更多事證時，試圖創造一場大陰謀。

其中加拿大邊境服務署承認與聯邦警察分享孟晚舟手機密碼時有「缺失」，在逮捕孟晚舟前，沒有檢視手機內容就先沒收和密封手機。不過根據文件內容，提供的手機密碼是錯的，且不能「披露為證據。

孟晚舟委任律師上週進行初步辯護後，要求加國政府提供電郵、筆記和其他記錄，稱這些將對孟晚舟案有利，若加國官員濫用授權，引渡程序應被暫停。雖然晚舟引渡至美國的法律程序預定明年1月展開，但外界預估將會耗時數年。

(中時電子報)