知名YouTuber理科太太近日化身一日獸醫助理,向寵物資深獸醫師楊靜宇請益,與主辦單位「法國皇家」一起攜手為喵星人請命發聲,推動「帶貓看獸醫」(Take Your Cat to the Vet)活動,呼籲愛貓族,貓咪不是無敵鐵金剛,請隨時留心牠冷靜背後的隱疾。

養夠多年、近日將晉身貓奴的理科太太表示,「我本身就是好奇寶寶,喵星人的冷靜孤傲,引發我的研究興趣,此次與楊獸醫師對談,長知識與解惑,相對狗狗的熱情,貓的冷靜理性,讓人有更多的想像空間,我很期待與貓的冷靜對話,更期待『察喵觀色』,加入貓奴族。」資深的獸醫師楊靜宇則強調,「貓是偽裝高手,更需要定期看獸醫。

理科太太(右)、楊靜宇獸醫師推「帶貓看獸醫」活動。(理科太太頻道提供)

活動首發邀請理科太太與楊靜宇一同拍攝「這是什麼幻術?貓皇乖乖進籠裡看獸醫去?」宣導影片,介紹貓咪各種疾病,以及如何利用有效工具將貓咪安全帶出門、健康檢查項目等資訊,楊靜宇獸醫師提醒,貓飼主經常會忽略為寵物提供適當營養需求,這時就需要獸醫師的評估與建議。

(中時 )