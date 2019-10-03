知名YouTuber理科太太近日化身一日獸醫助理，向寵物資深獸醫師楊靜宇請益，與主辦單位「法國皇家」一起攜手為喵星人請命發聲，推動「帶貓看獸醫」（Take Your Cat to the Vet）活動，呼籲愛貓族，貓咪不是無敵鐵金剛，請隨時留心牠冷靜背後的隱疾。

養夠多年、近日將晉身貓奴的理科太太表示，「我本身就是好奇寶寶，喵星人的冷靜孤傲，引發我的研究興趣，此次與楊獸醫師對談，長知識與解惑，相對狗狗的熱情，貓的冷靜理性，讓人有更多的想像空間，我很期待與貓的冷靜對話，更期待『察喵觀色』，加入貓奴族。」資深的獸醫師楊靜宇則強調，「貓是偽裝高手，更需要定期看獸醫。

理科太太（右）、楊靜宇獸醫師推「帶貓看獸醫」活動。（理科太太頻道提供）

活動首發邀請理科太太與楊靜宇一同拍攝「這是什麼幻術？貓皇乖乖進籠裡看獸醫去？」宣導影片，介紹貓咪各種疾病，以及如何利用有效工具將貓咪安全帶出門、健康檢查項目等資訊，楊靜宇獸醫師提醒，貓飼主經常會忽略為寵物提供適當營養需求，這時就需要獸醫師的評估與建議。

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